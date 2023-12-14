نوع فاكهة يعزز تدفق الدم للدماغ- تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، وهو مسؤول عن جميع وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك التفكير والذاكرة والتعلم.

ويعتمد أداء الدماغ بشكل كبير على تدفق الدم إليه، حيث ينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا العصبية، ويساعد على إزالة السموم.

وهناك نوع طعام إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قال خبير التغذية الروسي روب هوبسون: "الفواكه الزرقاء تعد أيضًا أساسية لتحسين ذاكرتك ومساعدة دماغك على العمل بشكل أفضل".

وتابع: "تناول حفنة من التوت الأزرق يوميًا يساعد على تعزيز تدفق الدم، وتحسين صحتك الإدراكية، وذلك لاحتوائها على خصائصها المضادة للأكسدة والكيميائية النباتية.

وأضاف: "كما تساهم هذه الفاكهة في مكافحة الإجهاد التأكسدي والتهابات الدماغ، لاحتوائه على كمية عالية من المركبات المضادة للأكسدة مثل الأنثوسيانين".

وهناك عدة فوائد أخرى للتوت الأزرق، وتشمل:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، كما أنه غني بمركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

تحسين صحة العين:

يحتوي التوت الأزرق على مركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي تساهم في حماية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق.

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