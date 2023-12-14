الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم.. هذا ما يخبرك به جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الاستيقاظ في منتصف الليل أمر مزعج، حيث يُصعب العودة إلى النوم مجددا، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار، وزيادة خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

لكن، هل تعلم ما السبب وراء ذلك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقعي "WebMD"، و"Health".

- الإجهاد:

يؤدي الشعور بالتوتر والإجهاد المستمر أثناء النهار إلى اضطراب النوم ليلاً، ما يجعل من الصعب على الشخص الاسترخاء والنوم.

- تصفح الهاتف قبل النوم:

تصدر شاشة الهاتف ضوءًا أزرقًا يعمل على ضعف إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ما يجعل من الصعب النوم.

كما أن الضوء الأزرق يمكن أن يزيد مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يجعل من الصعب أيضًا النوم.

- مشروبات الكافيين:

يحتوي الكافيين على خصائص منبهة، ما يجعلك تشعر باليقظة والنشاط، يمكن أن يستمر تأثير الكافيين في الجسم لمدة تصل إلى 6 ساعات بعد تناوله.

- الحرمان من النوم:

يؤدي عدم أخذ قسط كاف من الراحة إلى ارتفاع مستويات هرمون النورأدرينالين، ومن ثم، قد تستيقظ فجأة أثناء الليل وتجد صعوبة في العودة إلى النوم.

- التدخين:

يستيقظ العديد من المدخنين في منتصف الليل، لأن أجسادهم تبدأ في الرغبة في تدخين سيجارة.

توقف التنفس أثناء النوم:

يسبب الشخير انسداد الأنسجة الموجودة في الفم والحلق مجرى الهواء، ما يؤدي إلى توقف التنفس مرات عديدة ليلًا، لذا يعمل المخ على إيقاظك، كي تتمكن من التنفس مجددا.

- الكوابيس:

تسبب الكوابيس الاستيقاظ في منتصف الليل، لذا حاول تجنب مشاهدة الأفلام أو قراءة القصص المرعبة قبل النوم.

اقرأ أيضًا:

يعرضك للإصابة بهذا المرض.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

متوفر ورخيص الثمن.. نوع طعام يطيل عمرك ويحمي من السرطان

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟ دراسة تكشف مفاجآت

الألم في 3 أماكن بالجسم علامة على الإصابة بـ سرطان البروستاتا

حسام موافي يحذر من الغضب والانفعال.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك - مفاجأة