احذر من أنماط النوم غير المنتظمة.. قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أشارت دراسة أجراها البروفيسور ماثيو بول بيس، من جامعة موناش في أستراليا، أن البقاء مستيقظ بعد وقت النوم المعتاد قد يزيد خطر الإصابة بالخرف.

وأظهرت بيانات من 88 ألف بريطاني أن الأشخاص الذين يعانون أنماط نوم غير منتظمة (أوقات نوم واستيقاظ مختلفة من يوم لآخر) كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الدماغ.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتقلبون وقت النوم أكثر من غيرهم، لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 53% أكثر من أولئك الذين لديهم جداول زمنية صارمة.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور ماثيو بول بيس: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن انتظام نوم الشخص هو عامل مهم في خطر الإصابة بالخرف"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع: "يجب الحصول على القدر المناسب من النوم، وهو سبع إلى تسع ساعات في الليلة".

وتتبعت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، نوم الأشخاص في منتصف العمر باستخدام أجهزة تتبع تُرْتَدَى على المعصم لمدة سبع سنوات في المتوسط.

ومُنِحُوا درجة من 100 بناءً على مدى تطابق أوقات نومهم واستيقاظهم كل يوم.

أما أولئك الذين لديهم أكبر قدر من الاختلاف في أوقات نومهم، وأظهرت السجلات الطبية أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بشكل ظاهر حتى من أولئك الذين حصلوا على متوسط الدرجات، والذي كان حوالي 71.

وأضاف باسي: "الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم قد يحتاجون فقط إلى تحسين انتظام نومهم إلى مستويات متوسطة للوقاية من الخرف ".

وجدت الأبحاث أن النوم الجيد أمر حيوي لإزالة البروتينات السامة المسببة للخرف والتي تتراكم في الدماغ.

يمكن أن تشمل العلامات التي يعانيها شخص ما هذه الحالة ما يلي:

فقدان الذاكرة والنسيان

صعوبة التركيز

صعوبة إدارة المهام اليومية

صعوبة في متابعة المحادثات

الارتباك حول الزمان والمكان

تقلبات مزاجية أو مشاكل في الصحة العقلية.

واختتم: "ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والإقلاع عن التدخين والكحول والتواصل الاجتماعي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف".

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