البصق عند التحية.. تقليد غريب يرمز للاحترام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عند السفر إلى بلاد مختلفة، قد نواجه تقاليدا غريبة تثير استغرابنا أو حتى صدمتنا، فمثلاً، في بعض الثقافات، يعد البصق حركة وقحة، بينما يعد في ثقافات أخرى طريقة لإلقاء التحية وإبداء الاحترام.

في قبيلة الماساي الكينية، من أشهر القبائل الأفريقية، وتشتهر بثقافتها الغنية وتقاليدها الفريدة التي منها البصق عند التحية، وهو تقليد قد يبدو غريبًا للغرباء، ولكنه رمز مهم للاحترام في الثقافة الماساي.

تبدأ التحية بين أفراد القبيلة بالبصق في أيديهم قبل المصافحة، كما يفعلون ذلك لحديثي الولادة أو حتى العروس ليباركوا لها ولجلب الحظ السعيد.

يعتقد أعضاء قبيلة الماساي أن البصق يرمز إلى القوة والخصوبة، كما أنه يُنظر إليه على أنه طريقة لإظهار الاحترام والتقدير، وذلك بحسب "bright side".

قد تبدو هذه التقاليد غريبة بالنسبة لنا، فكل ثقافة لها معتقداتها وعاداتها الخاصة التي يجب احترامها.

لذا عند السفر إلى بلد أجنبي، من المهم أن نكون منفتحين على الثقافات الأخرى، ونتذكر أن التقاليد الثقافية تختلف من بلد إلى آخر. فما قد يعتبره البعض غريبًا أو غير مقبول، قد يكون أمرًا طبيعيًا ومحترمًا في ثقافة أخرى.

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