عادة إذا فعلها الآباء يوميًا تُحسن حالة أطفالهم النفسية.. احرصوا عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتاج الأطفال الصغيرة دائما إلى مٌعاملة خاصة خلال فترة نموهم، وبعض الأمهات والآباء يتجاهلون الجانب العاطفي في طريقة تربيتهم لأطفالهم، وفي السطور التالية تستعرض «هن» أهمية عناق الوالدين لصغيرهم، لتقوية العلاقة بين الطفل ووالديه، بحسب ما ذكره موقع «countryliving».

أهمية عناق الآباء لأطفالهم

- يعتبر العناق من الأمور المٌهمة للأطفال، إذ يطلق هرمونات الإحساس بالسعادة مثل الدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين، وهو هرمون الحب الذي يُساهم في تقليل نسبة التوتر ونمو صحة القلب.

- أشارت بعض الدراسات الطبية، إلى أن العناق لمدة 10 ثوانٍ فقط يوميا، يُساهم في حماية الجسم على تخفيف الاكتئاب.

- يساعد العناق لمدة 20 ثانية، في تخفيف الضغوط النفسية لدى الطفل.

- عند حضن الأب أو الأم لطفلها فإن ذلك يُساعد على خفض ضغط الدم، والحفاظ على صحة القلب من التعرض للأزمات القلبية المفاجئة.

- يعمل حضن الأب والأم للطفل على تعزيز مشاعر السعادة والاسترخاء وتحسن المزاج العام لديه.

- يساعد عناق الطفل على تعزيز الصحة النفسية والعقلية له.

- يحسن العناق من الجهاز المناعي وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض.

تأثير حضن الأم لطفلها

الأم تحمل مشاعر مختلفة عن غيرها من الآخرين عند تعاملها مع طفلها، وأي طريقة تتبعها تُؤثر على صحة الطفل بشكل أكبر، وإذا اتبعت الأم أسلوب العناق مع صغيرها فإن هناك العديد من المٌميزات التي ستعود على صحته، أبرزها فيما يلي:

1- تطور القدرات العقلية والإبداعية:

هذا الأسلوب البسيط في التعامل مع الطفل، يُطور من أدائه وقدراته العقلية والإبداعية.

2- يشعر الطفل بالاطمئنان والحماية، وهو ما يجعله أكثر استقلالية واعتمادا على النفس.

3- يساهم في تقوية الذاكرة وتحسن الأداء الدراسي للطفل.

4- تحسين جودة النوم:

يساهم العناق في جعل جودة النوم أفضل لدى الطفل، وبالتالي يشعر بالأمان والراحة خلال الليل.