في 5 خطوات فقط.. اصنعي كيكة الشوفان الهشة بالتمر زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية دخول فصل الشتاء، ترغب ربات المنزل في صنع بعض الأكلات اللذيذة من أجل أولادها، وتأتي كيكية الشوفان بالتمر الشهية والمغذية في المقام الأول، لسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات طريقة عمل كيكة الشوفان، على خطى الشيف سالي فؤاد، التي تشارك متابعيها العديد من الأكلات المناسبة لمزاينة ربات البيوت، وخاصة أصحاب الأجسام الممتلئة الذين يتبعون نظاما غذائيا لفقدان الوزن.

فوائد عمل كيكة الشوفان

تعتبر كيكة الشوفان بالتمر، بجانب أنها شهية المذاق، فهي صحية بسبب وجود الشوفان والتمر ضمن المُكونات الخاصة بها، كما يمكن تناولها على كوجبة فطور أو عشاء، بالإضافة إلى أنها خالية من السكر المضاف والدقيق الأبيض، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا سليما، فضلا عن أنها تحافظ على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل نسبة الإصابة بالإمساك.

طريقة عمل كيكة الشوفان بالتمر

مقادير كيكة الشوفان بالتمر:

1 كوب شوفان سريع التحضير.

1 كوب حليب خالي الدسم.

1/2 كوب سكر ستيفيا أو سكر جوز الهند.

1/4 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 كوب تمر مفروم.

1/4 كوب مكسرات (اختياري).

طريقة صنع كيكة الشوفان بالتمر

الخطوة الأول:

جلب إناء متوسط الحجم، ثم مزج الشوفان والحليب والسكر والزيت والفانيليا معا.

الخطوة الثانية:

اخلطي البيكنج بودر وصودا الخبز والقرفة في وعاء مختل، ثم ضيفي خليط الدقيق والبيكنج بودر إلى خليط الشوفان.

الخطوة الثالثة:

امزجي المقادير السابقة جيدا، ثم ضيفي التمر المفروم والمكسرات حسب الرغبة.

الخطوة الرابعة:

افرغي الخليط في قالب كيك مقاس 9 بوصات مبطن بورق زبدة حتى تخبز العجين جيدا، واتركيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج.

الخطوة الخامسة:

في حال كانت ربة المنزل ترغب في جعل الكيكة لديها مذاق محلى أكثر، يمكنها في هذه الحالة إضافة سكر جوز الهند.