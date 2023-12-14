9 علامات تدل على قرب إصابتك بالسكتة الدماغية.. ماتت به الشاعرة أميرة الأدهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين اليوم والآخر، يقع الشباب ضحية للسكتة القلبية وتنتهي حياتهم فجأة، ربما تسبقه بعض الأعراض إلًا أن يبقى الكشف المُبكر هو الفيصل في اكتشافه وعلاجه قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، واليوم، انضمت الشاعرة أميرة الأدهم، لضحايا الأزمات القلبية، إذ تُوفيت بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سبب وفاة الراحلة بسبب أزمة قلبية مفاجئة، أفقدتها حياتها على الفور.

وأوضح «شعبان» في نعيه للشاعرة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ما زالت صدمة الموت المفاجئ والسكتة القلبية تغتال زهرة شباب مصر، الشاعرة الشابة أميرة الأدهم ماتت بأزمة قلبية مفاجئة يا رب ارحمها، أهمية الاكتشاف المٌبكر للضغط والسكر والكولسترول والحفاظ على الوزن والتكيف مع ضغوطات الحياة والوقاية من جلطات القلب».

ما أعراض وأسباب السكتة القلبية.. سبب وفاة الشباب المفاجئ

السكتة القلبية شبح يخطف الشباب في مقتبل أعمارهم، لا يتوقف الأمر على مرض المعاناة من مرض وراثي أو تقدم العمر فقط، بل دومًا ما تتدخل الأساليب والعادات اليومية والغذائية في المعادلة، يسبها أعراض خطيرة تؤدي في النهاية للسكتة القلبية، وفقًا لحديث الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

الشاعرة الراحلة أميرة الأدهم لم تكن الأولى، فسبقها الفنان طارق عبدالعزيز، والراحل مصطفى درويش، والكثير من أرواح الشباب التي فُقدت بسبب السكتة القلبية.

توقف التنفس أو فقدان الوعي وتوقف القلب، آخر ما يمر على المصاب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إلا أن الأعراض قد تكون مؤشرًا للكشف المُبكر.

بحسب الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، هناك بعض الأعراض للسكتة القلبية جاءت على النحو التالي:

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

سرعة النبض

الخفقان الشديد بالقلب.

أسباب توقف القلب المفاجئ

الإصابة بمرض الشريان التاجي.

المعاناة من النوبة القلبية.

حدوث تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب).

الإصابة بمرض صمامات القلب.

نصائح للوقاية من الأزمات القلبية

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل عدة نصائح للوقاية من أمراض القلب، التي جاءت على النحو التالي:-

- الحفاظ على الوزن الصحي.

- اتباع نظام صحي وسليم.

- ضرورة الحد من التوتر.

- تخفيف الضغط النفسي.

- ضرورة أخذ قسط كاف من النوم.

- تجنب عن التدخين.

- الانتظام بإجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم.