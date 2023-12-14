تفسير رؤية الدم في المنام.. إليك دلالات ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عن تفسر رؤية الدم في الحلم، وتأثيره على حياة الرائي.

فإذا كنت من متابعي عالم الأحلام، فإننا نستعرض أبرزها في التقرير التالي، وفقًا لما ذكرته زاده، عبر برنامج "الصحة والجمال"، على تطبيق يوتيوب.

وتقول الدكتورة صوفيا زاده، إن ظهور الدم في المنام مشكلة كبيرة، وأسوء مايرى في المنام الدم.

وأوضحت أن الدم له معاني ودلالات كثيرة تتمثل في ما يلي:

- الخسارة.

- الدم يعني الموت.

- الكذب.

- الأثم والخبث.

- القتل.

موضحة خلال حديثها: "المرأة عندما تشاهد الدم ينزف منها استمرار، دل ذلك على تعرضها لأذى روحاني، لابتعادها عن زوجها".

وأشارت إلى أن: "من رأى الدم الغامق في المنام دل ذلك على الموت، ومن رأى دم خفيف أحمر فاتح دل ذلك على صرف الكثر من الأموال".

واختتمت: "من رأي نفسه يقع في بئر مليء بدم، معنى ذلك السقوط في معاصي وكبائر تغضب الله".

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