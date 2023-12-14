ماذا يحدث لجسمك إذا واظبت على تناول الثوم يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعد الثوم من أكثر التوابل شيوعًا في العالم، ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، نستعرضها وفقاً لموقع The health.

فوائد الثوم الصحية

- تعزيز المناعة:

يحتوي الثوم على مركبات مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في حماية الجسم من العدوى.

- خفض ضغط الدم:

يمكن أن يساعد الثوم في خفض ضغط الدم المرتفع، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- خفض الكوليسترول:

يساعد الثوم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- تحسين وظائف الدماغ:

تساعد مركبات الثوم المضادة للأكسدة في حماية خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد في الوقاية من الخرف ومرض الزهايمر.

- تحسين الأداء الرياضي:

يعمل الثوم على تحسين الأداء الرياضي من خلال زيادة مستويات الطاقة وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.

- تحسين صحة الشعر والبشرة:

يمكن أن يساعد الثوم في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر، كما يمكن أن يساعد في تحسين صحة البشرة ومنع التجاعيد.

- تخفيف آلام الأسنان:

يمكن أن يساعد الثوم في تخفيف آلام الأسنان والتهاب اللثة.

- تعزيز الرشاقة:

يمكن أن يساعد الثوم في تعزيز الرشاقة من خلال زيادة حرق الدهون.

موانع تناول الثوم

لا ينصح بتناول الثوم بكميات كبيرة أثناء الحمل والرضاعة، حيث يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والإسهال، كما أنه لا ينصح بتناوله للأطفال أقل من 7 سنوات، إذ إنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والإسهال.

- قبل العمليات الجراحية:

يجب التوقف عن تناول الثوم قبل أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف.

- ملامسة الجلد: يمكن أن يسبب الثوم أو منتجاته ردود فعل تحسسية عند ملامسة الجلد، لذلك يجب توخي الحذر عند استخدامه.

- الحيوانات الأليفة: يمكن أن يكون الثوم سامًا للحيوانات الأليفة، خاصةً القطط والكلاب التي تنحدر من أصل ياباني.

كمية الثوم المسموح بها

يؤكد الأطباء أن الشخص السليم يمكنه تناول ما يصل إلى 4 فصوص من الثوم يوميًا، دون أن يضايقه ذلك.

وبشكل عام، يجب تناول الثوم باعتدال، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى بعض الآثار الجانبية مثل:

- حرقة المعدة

- الغثيان

- الإسهال

- رائحة الجسم الكريهة

نصائح لتناول الثوم

- تجنب تناول الثوم نيئًا، حيث يمكن أن يكون أكثر حدة وتسبب آثارًا جانبية أكثر.

- امزج الثوم مع مكونات أخرى، مثل عصير الليمون أو الزبادي، لتقليل حدته.

تناول الثوم مسلوقًا أو مشويًا، حيث يكون أقل حدة.

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