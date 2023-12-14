نوع خضروات تناوله يوميا يفعل العجائب بجسمك- ولكن احذر الإفراط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

السبانخ من الخضروات الخضراء التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولتها يوميا، هو ما نكشفه لكم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

توازن ضغط الدم:

السبانخ تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو ما ينصح به عادة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنها تساعد على توازنه بشكل كامل، والبوتاسيوم أيضا مسؤول عن تقليل تأثيرات الصوديوم في الجسم.

تكافح السرطان:

السبانخ غنية بالزياكسانثين والكاروتينات الموجودة بكميات كبيرة، مما يساعد على طرد الجذور الحرة من الجسم، وهذه الجذور الحرة تجعل جسمك عرضة للعديد من الأمراض بما في ذلك السرطان.

صحة العظام:

يساعد تناول السبانخ يومًيا على إنتاج الكثير من فيتامين k الذي يساهم في صحة العظام والمفاصل، كما أنه يحسن امتصاص الكالسيوم ويقوي العظام والأسنان.

فقدان الوزن:

بالنسبة لأولئك الذين يخططون لإنقاص الوزن، فإن إضافة السبانخ إلى الحساء والسلطات كل يوم يمكن أن يساعد بشكل كبير.

بالإضافة إلى إنها منخفضة جًدا في الدهون والسعرات الحرارية وتساعد في قمع الشهية، والهضم الجيد، وتنظم انخفاض نسبة السكر في الدم، ومنع الإمساك، وذلك بفضل محتواها من الألياف الغذائية.

أضرار الإفراط في تناولها:

حمض الأكساليك:

تناول الكثير من السبانخ يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المعادن، حيث تحتوي على حمض الأكساليك الذي يرتبط بالزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، ولهذا السبب لا يمتص الجسم ما يكفي من العناصر الغذائية، مما قد يؤدي إلى نقص المعادن والإصابة بحصوات الكلى والنقرس.

تتفاعل مع مضادات التخثر:

بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر أو مميعات الدم، يجب ألا يتناولوها، لأن فيتامين ك الموجود فيها قد يتفاعل مع المركبات الأخرى.

الحساسية:

السبانخ مليئة بالهيستامين، والذي قد يؤدي إلى تأثيرات حساسية لدى بعض الأشخاص إذا تم تناولها بكثرة.

مشاكل في الغدة الدرقية:

تحتوي السبانخ أيًضا على نسبة عالية من هرمون الغدة الدرقية، وهي مركبات تتداخل مع وظيفتها، لذلك، يجب على أولئك الذين لديهم بالفعل مشكلة فيها وخاصة قصور الغدة الدرقية التوقف عن تناولها أو التخفيف منها.

التسمم:

يشكو الكثير من الأشخاص من زيادة التأثيرات السامة والتسمم بسبب السبانخ، حيث تتلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من خلال المبيدات الحشرية أو الأسمدة العضوية أو مياه الري السبانخ.

اقرأ أيضًا:

يعرضك للإصابة بهذا المرض.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

متوفر ورخيص الثمن.. نوع طعام يطيل عمرك ويحمي من السرطان

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟ دراسة تكشف مفاجآت

الألم في 3 أماكن بالجسم علامة على الإصابة بـ سرطان البروستاتا

حسام موافي يحذر من الغضب والانفعال.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك - مفاجأة