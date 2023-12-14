8 علامات غير متوقعة للأشخاص الأكثر ذكاءاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمتلك كل منا نقاط قوة في شخصيته تختلف عن غيره، نستعرض أبرز 8 علامات غير متوقعة، تكشف عن امتلاك الشخص نسبة عالية من الذكاء، وفقاً لموقع bright side.

1.سرعة الشعور بالملل

عادة ما يشعر الأشخاص الأذكياء بالملل عند قيامهم بالأشياء الروتينية.

٢- الشعور الدائم بالشباب "أي أنهم أقل من أعمارهم الحقيقة"

يشعر فائقو الذكاء أنهم أصغر سناً من أعمارهم الحقيقية. وفضلاً عن ذلك، كلما ازداد مستوى الذكاء في مرحلة المراهقة، زادت الشعور بصغر السن حتى في الشيخوخة.

3. كثرة التفكير

غالباً ما يشتكي الموهوبون من كثرة التفكير والأزمات الوجودية في حياتهم. من المهم لهؤلاء الأشخاص تحديد رسالتهم في الحياة بوضوح، وإلا فقد تتطور لديهم مشاكل نفسية.

٤- الشعور بالوحدة

تُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يملكون معدل ذكاء أعلى من 120 درجة، قد يجدون أنفسهم وحيدين في أحيان كثيرة، أو يفضلون غالباً الارتباط بشريك يقل عنهم ذكاء.

5. قضم الأظافر

لقد تبيّن أن العباقرة يواجهون صعوبة أكثر من غيرهم في التخلص من العادات السيئة. لا تشير عادة قضم الأظافر إلى معاناة الشخص من زيادة في مستوى التوتر فحسب، بل هي دلالة أيضاً على سعيه نحو الكمال ورغبته الدائمة في إنجاز المهام المحددة بأسرع وقت ممكن.

6. النسيان

يميل أذكى الأذكياء إلى الانجراف وراء أفكارهم، لدرجة أنهم ينسون تماماً القيام بمهامهم اليومية.

7. حلّ المشاكلات بطريقة مبتكرة

هم بحاجة دائماً لفهم جوهر الأشياء من حولهم، وقد تشير القدرة على حلّ مشاكل الحياة اليومية بطرق مبتكرة، إلى تمتع الشخص بدرجة عالية من الذكاء، والتحلي بالتفكير الإبداعي خير مثال على ذلك.

8. التأخر عن المواعيد بشكل متكرر

هناك احتمال كبير أن يكون معدل ذكاء الأشخاص الذين يتأخرون دائماً في بعض الأشياء، عالياً. فالأفراد الذين بالكاد يستطيعون إكمال خططهم وإنجاز مهامهم بحلول الموعد المحدد، هم أكثر ميلاً للتفكير الإبداعي وتجدهم دائمي التفاؤل.

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