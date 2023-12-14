الامارات | سينما الإمارات تستعيد نشاطها محلياً وخارجياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الساحة الفنية في الربع الأخير من العام الجاري استعادة السينما الإماراتية نشاطها وحراكها، سواء عبر العرض في دور السينما المحلية والعربية، أو من خلال المشاركة في مهرجانات وفعاليات سينمائية مختلفة.

فشارك الفيلم الإماراتي «ثلاثة» للمخرجة نايلة الخاجة، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، التي أقيمت في جدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر الجاري، وهو العرض العالمي الأول للفيلم الذي يسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، في إطار من الرعب النفسي، عبر قصة أم تحاول أن تعالج ابنها، الذي يعاني مشكلة نفسية بسبب الخلل العائلي الذي نشأ فيه، فتشعر بالضياع بين لجوئها إلى طبيب نفسي واللجوء إلى العلاج بالطقوس التقليدية لطرد الأرواح الشريرة. ويجمع فريق عمل الفيلم أفراداً من جنسيات مختلفة، وهو من بطولة: مرعي الحليان، جيفرسون هول، فاتن أحمد، نورا العبد، مهند بن هذيل، ولأول مرة الممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

أيضاً اختار مهرجان البحر الأحمر الفيلم الإماراتي «دلما» للمخرج حميد السويدي، ويُعدّ أول فيلم إماراتي يحصل على منحة من الصندوق العربي لدعم الثقافة والفنون (آفاق)، الذي يتخذ من بيروت مقراً له. وتدور أحداث الفيلم في جزيرة دلما، حيث ترث الإماراتية (دانا) عن والدها الراحل منزلاً متهالكاً، فتقوم بتجديد المكان وتأجيره للسياح، وهو القرار الذي وضعها على خلاف مع العديد من سكان الجزيرة الهادئة، ويقوم بالبطولة كل من: هدى الغانم، هيرا محمود، راشد حسن، عثمان أبوبكر، وآدم المعناوي.

في دور العرض

وبالتزامن مع مؤتمر المناخ الدولي «كوب 28»، الذي استضافته الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، استقبلت دور العرض الفيلم الوثائقي «سباحة 62» أو (Swim 62)، للمخرج منصور اليبهوني الظاهري. ويوثق الفيلم على مدى ساعة ونصف الساعة مبادرة البطل الإماراتي ولاعب الجوجيتسو، منصور الظاهري، وبعض أعضاء فريق عمل مبادرة «سباحة 62»، التي حقق من خلالها الظاهري حلمه وتغلب على مخاوفه، بقطع مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في مدة 34 ساعة متواصلة، بهدف التوعية بقضية التغيّر المناخي، ونشر الوعي بين أكبر عدد ممكن من الجمهور بقضايا البيئة، وحثهم على حمايتها والحدّ من الممارسات التي تهدد الطبيعة. حيث يتتبع الفيلم تجربة الظاهري في تحدي مخاوفه من السباحة، نتيجة لتعرضه لحادث في طفولته كاد أن يغرقه، إلى أن تحول الأمر إلى دعوة للعمل الجماعي، وتحفيز المجتمع على التكاتف والعمل لإحداث تغيير إيجابي في الحياة.

«بيزات»

من جانبه، المخرج الإماراتي أحمد زين الهاشمي، الذي افتتح الموسم السينمائي الإماراتي هذا العام بعرض فيلمه «بيزات» في فبراير الماضي، كشف أخيراً، عبر حسابه على «إنستغرام»، عن طرح فيلمه الجديد «فيلم هندي عشق» في دور العرض المحلية، الفيلم من بطولة: خالد النعيمي، عمر المريسي، صقر محمد، جاسم باقر، زايد العبيدلي، عهود النويس، ناصر كريم، عادل عبده، وسعيد الهاشمي.

وكانت دور العرض السينمائي استقبلت في أكتوبر الماضي الفيلم الإماراتي الكوميدي «نسيم»، من تأليف وإخراج حسين الأنصاري. وتدور أحداث الفيلم الذي استغرق تصويره 20 يوماً في إمارة عجمان، حول رجل هندي يُدعى (نسيم)، وهو صاحب دكان محبوب من أهل الفريج، وتجمعه علاقة وطيدة بهم، ولكن حياته تتغير فجأة بعد حصوله على مبلغ كبير من المال، وشارك في بطولته: أحمد عبدالرزاق، حسن رجب، ميرة محمد، محمود القطان، شيدا إبراهيم، وسلطان بن دافون.

كما شهد أكتوبر الماضي عرض الفيلم الإماراتي «خلف الكواليس»، من تأليف الكاتبة الإماراتية شهناز البستكي، وأخرجه قيس داحول، الذي عرض أيضاً في نوفمبر في مصر والسعودية، وتدور أحداث الفيلم في إحدى الجامعات، ويشكل طلبة الجامعة وأساتذتها أبرز شخصياته وأبطاله، وهو من بطولة: نسمة قزامل، محمد غباشي، علي طيفور، آية حلمي، أحمد خالد، أحمد يوسف، محمد المنصوري، عماد جرجس، حسين محمد، إيمان الكتبي، رونيدا حدانة، سيدرا الزول، سعيد عبدو، جميلة المغربي، وخليفة المطروشي، ومن إنتاج أحمد رزق.

«العاصمة سينما»

أطلقت، أخيراً، في الإمارات قناة «العاصمة سينما»، أول قناة متخصصة في السينما الإماراتية، لتكون منبراً لاستكشاف سينما الإمارات، وكل ما هو مرتبط بصناعة الأفلام الإماراتية والمشاركين فيها، وفق ما أوضح رئيس القناة المخرج والمنتج، ناصر التميمي، حيث من المقرر أن تقوم - إلى جانب عرض الأفلام الإماراتية - بعرض برامج حوارية تستضيف المخرجين والممثلين والمنتجين من الإمارات لمناقشة تجاربهم وتحدياتهم. كما تعرض القناة سلسلة وثائقية تسلط الضوء على تاريخ وتطوّر السينما في الإمارات، تتضمن تغطية مراحل زمنية مختلفة للسينما المحلية، ومقابلات مع روّاد صناعة السينما في الإمارات، ونشرة إخبارية تغطي أحدث الأخبار وأحداث عالم السينما الإماراتية، كما ستعرض ورش عمل ونصائح للمهتمين بصناعة الأفلام في الإمارات، تتناول مختلف جوانب صناعة الأفلام، إضافة إلى تغطية أحداث ومهرجانات السينما في الإمارات.

. الفيلمان الإماراتيان «ثلاثة» للمخرجة نايلة الخاجة، و«دلما» لحميد السويدي، شاركا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

. استقبلت دور العرض الفيلم الوثائقي «سباحة 62» عن تجربة بطل إماراتي، بالتزامن مع مؤتمر «كوب 28».