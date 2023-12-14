أشهر 6 أكلات شعبية يُفضلها السياح في مصر.. أبرزها الكشري والملوخية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يرغب العديد من السياح تناول الأكلات المصرية عند وصولهم إلى القاهرة، لكن لا يمتلكون معلومات كافة عن الأماكن والأطعمة الشهية المتواجدة في كل شارع مصري، وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أشهر الأطعمة المصرية التي يفضل أن يحظى السائح الأجنبي بفرصة تجربتها مرة على الأقل عند زيارته لمصر أول مرة، بحسب ما ذكره موقع «traveldailynews».

أشهر الأطعمة في شوارع القاهرة

يحتوي المطبخ المصري على العديد من الأكلات الغنية بالمذاقات المختلفة، التي لن يُمكن لأي شخص أن يٌجربها سوى في مصر، وفيما يلي نستعرض بعضها:

1- الكشري:

يعتبر الكشري من الأطباق الشعبية الأصيلة، ويتكون من خليط الأرز والعدس والمكرونة، مضافا إليه البصل المكرمل والصلصة الحمراء، وصلصة الثوم أو الخل والفلفل الحار حسب الرغبة.

2- ملوخية:

لا يوجد في الوطن العربي مكان يمكن أن يطهى طبق الملوخية سوى المطاعم المصرية الأصيلة، وبالنسبة لطعمها لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، وتتكون من أوراق الملوخية الخضراء المفرومة، مضافا إليها الثوم والكزبرة المطحونة، وبعض الأشخاص تفضل تناولها مع الخبز وبعضهم الأرز.

3- المحشي:

وهو من الأطعمة التي الأساسية لدى المصريين، ويتكون من الكوسة، الطماطم، الفلفل الحلو، أوراق الكرنب، الباذنجان، أو ورق العنب بمزيج من الأرز والأعشاب وصلصة الطماطم والقليل من القرفة.

4- الفتة:

يعتبر طبق الفتة من ألذ الوجبات المصرية التقليدية منذ العصور القديمة، ويتكون من طبقات من الخبز والأرز واللحم، مُغطاة بصلصة الطماطم أو الخل اللذيذة.

5- الطعمية:

يختلف اسم الطعمية من منطقة لأخرى، إذ يطلق عليها في المحافظات المصرية «الفلافل»، ويجرى تحضيرها عن طريق هرس الفول مع البُهارات العطرية، وتشكيلها على شكل قطع ثم قليها إلى درجة الكمال، ويتم تقديمها عادةً مع الفول والطحينة والسلطة المنعشة.

6- الكنافة:

وهي من الحلوى المُفضلة لدى محبي الحلويات، كما أنها وجبة مميزة خلال شهر رمضان المبارك وتتكون من عجينة كنافة مخبوزة ومقطعة ومملوءة بحشوة كريمية ومغطاة بالشربات.