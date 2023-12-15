الامارات | اختيار بورغ الفرنسية عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2028

شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار بورغ الفرنسية عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2028 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصبح مدينة بورغ، في وسط فرنسا، عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2028، على ما أعلنت أمس، روسيلا تارانتينو، رئيسة اللجنة المكلفة الاختيار بين المدن الفرنسية الأربع التي ترشحت لهذا اللقب.
وتنافست بورغ على اللقب مع ثلاث مدن فرنسية أخرى، هي روان (شمال غرب)، ومونبلييه (جنوب)، وكليرمون فيران (وسط).
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