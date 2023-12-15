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الامارات | اختيار بورغ الفرنسية عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2028

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستصبح مدينة بورغ، في وسط فرنسا، عاصمة أوروبية للثقافة لسنة 2028، على ما أعلنت أمس، روسيلا تارانتينو، رئيسة اللجنة المكلفة الاختيار بين المدن الفرنسية الأربع التي ترشحت لهذا اللقب.

وتنافست بورغ على اللقب مع ثلاث مدن فرنسية أخرى، هي روان (شمال غرب)، ومونبلييه (جنوب)، وكليرمون فيران (وسط).

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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