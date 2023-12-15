الامارات | تبرئة أم سجنت 20 عاماً بتهمة قتل أطفالها الـ 4

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف الجنائية في ولاية نيو ساوث ويلز، الأسترالية، أمس، بإلغاء إدانة امرأة أسترالية حكم عليها بالسجن في عام 2003 بتهمة قتل ثلاثة من أطفالها الرضع، والقتل غير العمد لطفلها الرابع.

وفي عام 2003، وجدت هيئة محلفين أن كاثلين فولبيج، مدانة بقتل أطفالها الثلاثة باتريك وسارة ولورا، وبالقتل غير العمد لابنها كاليب، البالغ من العمر 19 يوماً.

وقضت محكمة الاستئناف الجنائية في نيو ساوث ويلز، أمس، بأن الأدلة التي استند إليها في الأصل لسجن فولبيج «غير موثوقة».

وقالت فولبيج، إنها تشعر بالامتنان لأن العلوم المحدثة وعلم الوراثة قد قدمت إجابات حول كيفية وفاة أطفالها.

وأضافت فولبيج «ومع ذلك، حتى في عام 1999، كانت لدينا إجابات قانونية لإثبات براءتي، ولكن تم تجاهلها ورفضها. وفضل النظام إدانتي بدلاً من قبول أنه في بعض الأحيان يمكن للأطفال أن يموتوا فجأة، بشكل غير متوقع ومفجع».