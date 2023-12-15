الامارات | أسترالية تسطو على شاحنة محمّلة بآلاف كعكات «الدوناتس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت امرأة تبلغ 28 عاماً في أستراليا، أمس، بالسطو على شاحنة تحمل نحو 10 آلاف كعكة «دوناتس».

وكانت سيارة التوصيل العادية متوقفة للتزود بالوقود، عندما صعدت الشابة الشرهة على متنها لتغادر مع الغلّة الطازجة. وعثرت الشرطة على السيارة متروكة في موقف للسيارات في ضواحي المدينة الأسترالية الكبرى.