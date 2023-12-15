الامارات | «الصحة العالمية» تحذر من خطورة السجائر الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت منظمة الصحة العالمية صناعة التبغ بنشر معلومات مضللة، واستهداف الأطفال بشكل متعمد، عند التسويق للسجائر الإلكترونية.

وقالت المنظمة في جنيف، أمس، إن صناعة التبغ «تمول وتروج لأدلة كاذبة من شأنها التقليل من ضرر هذه المنتجات». ودعت إلى وضع لوائح أكثر صرامة لتوزيع مثل هذه المنتجات.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس «إنه يتم تجنيد الأطفال وتوريطهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وهذا قد يجعلهم يدمنون النيكوتين». ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى التقليل من جاذبية السجائر الإلكترونية، من خلال منع استخدام النكهات، وتقليل نسبة النيكوتين، وفرض ضرائب على هذه المنتجات.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن استخدام أجهزة مبخرات النيكوتين الكهربائية تنتج أيضاً مواد سامة، يمكن أن تسبب السرطان.