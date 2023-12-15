الامارات | انطلاق فعاليات المخيم الكشفي العربي بمحمية المرموم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ33 تحت شعار «الكشفية نهج الاستدامة»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه جمعية كشافة الإمارات، بإشراف من المنظمة الكشفية العربية الإقليم الكشفي العربي، وتستمر فعاليات المخيم حتى 25 ديسمبر الجاري.

أعلن ذلك أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، والأمين العام لجمعية كشافة الإمارات قائد عام المخيم خليل رحمة علي، ومدير جمعية مرشدات الإمارات الدكتورة هدى المطروشي، والذي تم خلاله الإعلان عن تميمة وشخصيات المخيم والأغنية الرسمية له.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، إن «استضافة الدولة للحدث الإقليمي المهم (المخيم الكشفي) تأتي لأول مرة، وارتأت جمعية كشافة الإمارات أن يكون في إمارة دبي، وتحديداً في محمية المرموم الصحراوية، بعد أيام من انتهاء قمة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، تأكيداً على أن تعهدات دولة الإمارات بمواجهة التغير المناخي بشتى السبل والوسائل، نهج انتهجته القيادة الرشيدة، وتعمل كشافة الإمارات على السير على هذا الدرب، لذا فقد اختارت شعار المخيم (الكشفية نهج الاستدامة)».

وأفاد بأن اختيار تنظيم الحدث الإقليمي العربي في محمية المرموم الصحراوية، نابع من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المحمية الطبيعية التي تضم النباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة، وتعد أكبر وجهة بيئية سياحية، وهي أول محمية صحراوية في الدولة غير مسوّرة ومفتوحة للجمهور، إضافة إلى أن حماية ورعاية المحميات الطبيعية من الأنشطة الجادة التي تعنى بها الحركة الكشفية من خلال البرامج الكشفية وأهداف التنمية المستدامة.

وتشارك في المخيم وفود من 18 دولة عربية، إضافة إلى وفد الدولة، وحرصت جمعية كشافة الإمارات، بالتعاون مع الجهات الشريكة في المخيم من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة دبي على توفير كل الاحتياجات، وتذليل كل السبل التي من شأنها أن توفر إقامة مميزة للمشاركين في محمية المرموم.

من جانبه، أفاد قائد عام المخيم، خليل رحمة علي، بأن عدد المشاركين في المخيم بلغ 1500 مشارك، يمثلون 19 دولة عربية، حيث بلغ عدد الذكور المشاركين في المخيم 1200 كشاف وقائد، إضافة إلى 300 مرشدة وقائدة، وكذلك فقد بلغ إجمالي المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة 700 مشارك، ذكوراً وإناثاً، ليكونوا بذلك أكبر بعثة في تاريخ مشاركات كشافة الإمارات في المخيمات الكشفية العربية.

وأكد حرص الجمعية على أن يتضمن المخيم كشافة ومرشدات ليكون تأكيداً على توجه الدولة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة التي تعد إحدى الأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة التي تعمل كشافة الإمارات على تطبيقها في برامجها، بالإضافة إلى حرصها على تمكين الشباب، حيث يضم المخيم أكثر من 95% من المشاركين من المواطنين، ومن ثم فإنه يعد جزءاً رئيساً من عملية إعداد وتمكين الشباب المواطن ليكونوا قادة المستقبل.

وأضاف قائد عام المخيم أن برنامج المخيم سيتضمن عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج التي تتنوع بين برامج التنمية الشخصية والقيادية، وبرامج استشراف المستقبل، وبرامج الذكاء الاصطناعي والمستقبل الرقمي، إضافة إلى المهارات الحياتية، وبرامج المغامرة والتحدي والأنشطة الرياضية والبدنية المتنوعة، وبرامج الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك بعض الجهات الخاصة.

700 مشارك من الإمارات يمثلون أكبر بعثة في تاريخ مشاركات كشافة الإمارات في المخيمات الكشفية العربية.