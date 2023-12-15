احذري تناول العدس بهذه الطريقة في فصل الشتاء.. تسبب أضرارا للمعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر شوربة العدس من أفضل الأطباق التي تحرص العائلات المصرية على تناولها خلال فصل الشتاء، كونها تساعد على تدفئة الجسم وحمايته من برودة الطقس، وعلى رغم من مُميزاته وفوائده العديدة، إلا أنه عند طهيه بطريقة مٌعنية فإنه يسبب أضرارا صحية تضر جسم الشخص.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أهم فوائد تناول العدس، وطريقة طهيه المثالية، بحسب ما ذكره موقع «Health shots» وأكدته الدكتور ليندا جاد الحق في حديثها لـ«هن».

تأثير العدس على مرضى السكري

- يساهم تناول شوربة العدس في الحفاظ على إبقاء الجسم دافئ.

- يعد العدس وجبة مٌشبعة ومٌغذية، بسبب احتوائه على فيتامينات وألياف عالية.

- يعد العدس من الوجبات المٌناسبة لمريض السكر.

- يعد العدس من البقوليات النباتية التي تحتوي على نسبة جيدة من الألياف، إذ يٌساهم في امتصاص السكر ببطء.

- تحتوي شوربة العدس على سعرات الحرارية منخفضة.

- يعتبر العدس من الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي، إذ يحتوى كوب عدس الواحد على 36% من البروتين النباتي.

- يوجد في العدس مركبات البوليفينولات، إلى وهي عبارة مضادات للأكسدة وللالتهابات.

الطريقة الأفضل لطهي شوربة العدس

ذكرت الدكتور ليندا جاد الحق لـ«هن»، أنه يجب الابتعاد عن طهي العدس بالتوم والسمنة، فعند تناول الشوربة الخاصة به يجب التأكد من أنها لا تحتوي على زبدة أو سمنة أو ثوم أو شعرية، موضحة أن ذلك يسبب اضطرابات شديدة في المعدة، مما يؤدي إلى التعرض إلى مشكلة الحموضة، فضلا عن زيادة نسبة السعرات الحرارية.

وأضافت «ليندا» أن أفضل طريقة لعمل شوربة العدس، هو إحضار بعض الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل والجزر والعدس الأصفر، بعد ذلك يجب أن تحرص ربة المنزل على وضع المزيج على نار متوسطة حتى يصل إلى تمام النضج، وبعد ذلك تُهرس المقادير، مع إضافة المياه إلى الخليط.