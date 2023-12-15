دراسة: فقدان الوزن السريع قد يسبب خللا هرموني

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتمد الأداء السليم للنظام الهرموني للشخص على نظامه الغذائي، لذلك من المهم تناول الطعام في نفس الوقت دائما وبانتظام، حسبما أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، خبير التغذية الروسي.

وأوضح الدكتور مياسنيكوف أن الدراسات في هذا المجال أظهرت أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص، لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة، وفقا لما جاء بموقع "فيستي رو".

وقال الدكتور مياسنيكوف إن النظام الهرموني يسعى إلى الحفاظ على وزن ثابت، ولكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرا طبيعيا، ما يصبح من الصعب تخفيضه من جديد.

وأضاف أن مثل هذه الحالات تتطلب تدخلا طبيا بالإضافة إلى التغذية الصحيحة، ويجب ألا ينسى الشخص ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

نصائح للحفاظ على التوازن الهرموني

قدم الدكتور مياسنيكوف بعض النصائح للحفاظ على التوازن الهرموني، ومنها:

تناول الطعام في نفس الوقت دائما وبانتظام.

تجنب فترات الصيام الطويلة.

تجنب فقدان الوزن السريع.

ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

وشدد الدكتور مياسنيكوف على أهمية استشارة الطبيب المختص في حالة حدوث أي اختلالات هرمونية.

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