هبة الأباصيري تكشف عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها.. ماذا حدث لها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهير كُثر عانوا من مشكلة التنمر في طفولتهم خاصة في مرحلة الطفولة، الأمر الذي ترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، وكانت من ضمنهم الإعلامية «هبة الأباصيري» مقدمة «برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، إذ كشفت خلال لقائها في أحد البرامج عن تعرضها للتنمر في مرحلة طفولتها.

عانت هبة الأباصيري في مرحلة الطفولة كانت من زيادة الوزن وكان ذلك يعرضها للتنمر في المدرسة، موضحة: «في صغري كنت تخينة وكان صحابي في المدرسة بيتنمروا عليا اللي هو (دبدوبة التخينة) ولكن وقتها مكناش بنقول عليه تنمر اللي هو كان هزار عادي».