الارشيف / لايف ستايل

هبة الأباصيري تكشف عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها.. ماذا حدث لها؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هبة الأباصيري

مشاهير كُثر عانوا من مشكلة التنمر في طفولتهم خاصة في مرحلة الطفولة، الأمر الذي ترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، وكانت من ضمنهم الإعلامية «هبة الأباصيري» مقدمة «برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، إذ كشفت خلال لقائها في أحد البرامج عن تعرضها للتنمر في مرحلة طفولتها.

عانت هبة الأباصيري في مرحلة الطفولة كانت من زيادة الوزن وكان ذلك يعرضها للتنمر في المدرسة، موضحة: «في صغري كنت تخينة وكان صحابي في المدرسة بيتنمروا عليا اللي هو (دبدوبة التخينة) ولكن وقتها مكناش بنقول عليه تنمر اللي هو كان هزار عادي».

loading-news.gif
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا