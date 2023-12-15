تناول البطاطس بهذه الطريقة أفضل لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور ميخائيل جينزبورغ، خبير التغذية الروسي، إن تناول البطاطس باردة مع الخضار والخضروات الورقية هو أفضل طريقة للاستفادة منها والتمتع بفوائدها الصحية.

وأشار الدكتور جينزبورغ في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن البطاطس تنتمي إلى نفس مجموعة المواد الغذائية التي تضم الخبز والمعكرونة والحبوب، وهي الأطعمة النشوية، وفقا لما جاء بموقع "نوفوستي".

وأوضح أن الأطعمة النشوية تقسم إلى مجموعتين: مجموعة الكربوهيدرات البطيئة والكربوهيدرات السريعة.

وقال: "الكربوهيدرات البطيئة تتحلل ببطء، وهذا مفيد للجسم. أما تحلل الكربوهيدرات السريعة فيؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى تفاقم سير العمليات الأيضية ويساهم في تطور مرض السكري. وبما أن البطاطس تحتوي على كربوهيدرات سريعة، لذلك فإن الأشخاص الذين يتناولونها بصورة دورية منتظمة هم الأكثر عرضة للمعاناة من السمنة، ويصابون بداء السكري وتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم".

وقدم الدكتور غينزبورغ بعض النصائح لتناول البطاطس بشكل صحي:

لا ينصح بتناول البطاطس كل يوم.

يفضل تناولها باردة.

يجب سلق البطاطس بقشرتها.

لا تستخدم الأصناف المحتوية على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية.

من الأفضل تناول البطاطس دائما مع الخضار والخضروات الورقية.

وأكد الدكتور غينزبورغ أن تناول البطاطس باردة يساعد على تحويل النشا فيها إلى نشا مقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات البطيئة الذي يصعب على الجسم هضمه.

وأضاف أن تناول البطاطس مع الخضار والخضروات الورقية يساعد على إبطاء عملية تحلل الكربوهيدرات وامتصاصها، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض المزمنة.

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