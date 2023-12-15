لماذا يجب عدم تناول العشاء بعد الساعة 9 مساء؟.. مرض قد يؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تتناولي العشاء في أوقات متأخرة من الليل، وخاصة قبل النوم؟ الأمر خطير ليس فقط لارتباطه بالسمنة وزيادة الوزن، ولكن لأمراض أخرى قد تؤدي بحياتك وفقًا لما توصل له بعض العلماء.

الأمر بالتحديد وفقًا لنتائج الأبحاث والدراسات لم يتوقف مباشرة على تناول الطعام في وقت متأخر، ولكن الجلوس لتناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً قد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة.

تناول الطعام متأخرًا يسبب السكتات الدماغية

بحسب ما ذكر العلماء فإن تناول الطعام في وقت متأخر قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28%، وقد أجريت دراسة على أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، وقرر ثلث الأشخاص الذين تناولوا العشاء مبكرًا تناولوه قبل الساعة 8 مساءً، بينما الثالث الذين تناولوا العشاء في آخر الليل فعلوا ذلك بعد الساعة 9 مساءً.

ووفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» وبحسب النتائج تمت متابعة المتطوعين لمدة سبع سنوات في المتوسط، وخلال هذه الفترة كان هناك حوالي 2000 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكان الأشخاص الذين تناولوا العشاء آخر موعد، بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية.

ويقول الباحثون: «إننا تطورنا لتناول الطعام في وقت مبكر من اليوم، مع بعض الأدلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي تشير إلى أن هضم الطعام في وقت لاحق يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم».

وعادًة ما يؤدي ارتفاع ضغط الدم في المساء، إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية، عولى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، ومن غير المرجح أن يؤثر توقيت الوجبات على الصحة.

النساء الأكثر عرضة للإصابة

وأوضح الدكتور برنارد سرور، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة السوربون باريس نورد، إن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة: «نحن الآن مجتمع يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يشعر الناس أنه ليس لديهم ما يكفي من الوقت، وكثير منا يأكلون في كثير من الأحيان في وقت متأخر من الليل، لكن الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر لأنهم يعتقدون أنهم مشغولون للغاية بحيث لا يمكنهم القيام بذلك في وقت مبكر قد يزيدون من خطر الإصابة بمشاكل صحية، على الرغم من أن هذا يظهر بشكل أكبر لدى النساء»

وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، موعد تناول الأشخاص لوجبتي الإفطار والعشاء، ومدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي السكتة الدماغية

بحسب ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، هو إعاقة إمداد الدم إلى جزء من الدماغ أو انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ، مؤكدًا إنه بجب التعامل مع الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل سريع، إذ يسبب التأخير تلف ما يقرب إلى 2 مليون خلية في المخ.

أعراض السكتة الدماغية

1- اعوجاج في الفم.

2- ثقل في حركة اليدين أو الأرجل.

3- لعثمة فجائية في الكلام.