سر رفض هبة الأباصيري خضوع ابنتها لعملية تجميل: «شايفاها حلوة مش محتاجة» 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من المشاهير يرفضون خضوع أبنائهم لعمليات التجميل رغم أنهم لجأوا لها خلال فتراتهم العمرية المختلفة، وكانت من ضمن هؤلاء الأشخاص هى الإعلامية «هبة الأباصيري» مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» خلال حديثها فى إحدى اللقاءات.

قالت الإعلامية هبة الأباصيري أنها ترفض خضوع ابنتها لإجراء عملية تجميل في مختلف مراحلها العمرية لأنها ضد هذا المبدأ إلا إذا كان يوجد بعض العيوب التي تحتاج إلى تعديلها وتجميلها: «أنا لو بنتي قالتلي أنها عاوزة تعمل عملية تجميل هرفض طبعا وطول ما هى تحت طوعي وفي بيتي مش هقبل عشان أنا شايفاها حلوة ومش محتاجة تجميل ولكن لو في مشكلة هتأثر على تنفس أو أي حاجة وده احتياج طبي هوافق إنما هوس واحتياج تجميلي مش هواقف».