احترس.. تورم قدميك قد يشير إلى حالة خطيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تورم القدمين هي حالة شائعة يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الأشياء المختلفة، بما في ذلك الحالات الصحية الخطيرة التي تستوجب العلاج الفوري.

ما هي أسباب تورم القدمين؟

يمكن أن يحدث تورم القدمين بسبب عدد من الأسباب، بما في ذلك:

احتباس السوائل

يحدث هذا عندما تتراكم السوائل في الأنسجة، ويمكن أن يكون سببه عدد من الأشياء، مثل الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، أو الحمل، أو تناول بعض الأدوية، أو الإصابة، أو بعض الحالات الطبية، مثل فشل القلب، أو أمراض الكلى، أو أمراض الكبد.

الإصابة

يمكن أن يسبب التعرض لإصابة في القدم أو الكاحل تورمًا.

تجلط الأوردة العميقة

هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تورم في القدم أو الكاحل.

الحمل

يمكن أن يحدث تورم القدمين أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم.

كيف يمكن معرفة ما إذا كان تورم القدمين خطيرًا؟

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان تورم القدمين خطيرًا، بما في ذلك:

مدة التورم

يمكن أن يكون التورم المؤقت طبيعيًا، خاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، ولكن إذا استمر لفترة أطول دون أن يتحسن، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق.

موقع التورم

إذا كان التورم في قدم واحدة فقط، فقد يكون علامة على مشكلة طبية محلية، مثل إصابة أو جلطة وريدية. أما إذا كان التورم في كلا القدمين بالتساوي، فقد يكون علامة على مشكلة طبية جهازية، مثل احتباس السوائل.