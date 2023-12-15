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أخطاء شائعة تسبب الأرق خلال ساعات النوم ليلا.. نصائح لتجنبها

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القاهرة - سمر حسين - صحة

هذا الأمر الشائع يجعلك لا تنام بالليل.. ما هو؟

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم لساعات طويلة متواصلة، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل المختلفة، تعود إلى البيئة المتواجد فيها الشخص، فالأماكن المزدحمة والقريبة من الطرق الرئيسية، ينتج عنها ضوضاء كبيرة، يصعب معها النوم وتقلل من جودته.

وعلى الرغم من هذا السبب السابق، إلا أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها بعض الناس تخفض من جودة النوم وتجعل من غير السهل الدخول في النوم، في السطور التالية، تستعرض «هن» أبرزها، وذلك بحسب ما ذكره موقع «مترو البريطاني».

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أخطاء تسبب الأرق خلال ساعات النوم 

قد يستيقظ شخص ما فجأة من نومه، بسبب الأرق ولا يتمكن من العودة مرة أخرى للنوم بسهولة، ويرجع ذلك إلى عدد من العادات الخاطئة التي تؤثر عليهم منها الآتي:

1- التحقق من الوقت باستمرار:

متابعة الساعة طوال الوقت والاستيقاظ خصوصا من أجل الاطلاع على التوقيت، يزيد من الاضطرابات النفسية منها التوتر والقلق، وبالتالي يؤثر ذلك على جودة النوم.

2- التعرض للضوء الأزرق لمدة طويلة في ساعات الليل:

تصفح الهاتف والتعرض للضوء الأزرق بشكل مباشر، مع الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو ليلا، كلها أمور خاطئة تسبب الأرق على المدى البعيد، لذا ينصح بترك الهاتف ومحاولة الاسترخاء والنوم.

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كيفية تحسين جودة النوم

ذكرت الدكتور كاثرين هول، أستاذة علم نفس السريري خلال حديثها لموقع «مترو»، أن هناك عدة نصائح يرجى اتباعها حتى نقلل من مشاكل النوم أهمها في السطور الآتية:

- تجنب التعرض للهواتف والأجهزة الإلكترونية.

- اتباع جدول زمني محدد لموعد الذهاب والاستيقاظ من النوم بشكل يومي.

- تبديل مواعيد أوقات الوجبات.

- الانتظام في تناول المكملات الغذائية.

- تقليل الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- ممارسة باستمرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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