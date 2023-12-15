ما السبب الحقيقي للإصابة بالسرطان في سن مبكر؟



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

دعا المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة ومركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، الباحثين في جميع أنحاء العالم، إلى تسليط الضوء على ظاهرة تزايد عدد المصابين بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً.

وأشار التقرير، الذي نشره موقع "نيو ساينتست"، إلى وضوح الاتجاه المتزايد لتشخيص عدة أنواع من السرطان بين مرضى تقل أعمارهم عن 50 عاماً، في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أوروبية عديدة.

وكان الاتجاه أكثر وضوحاً في سرطان الأمعاء، حيث ارتفع معدل الإصابة به بنحو 50% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاماً، منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتضمنت أنواع السرطان الأخرى التي تزايد تشخيصها في عمر مبكر أورام الثدي والبروستاتا.

حيث أن الأسباب المحتملة للظاهرة تغييرات النظام الغذائي، وأنماط النوم، واستخدام المضادات الحيوية، والإجهاد، ومستويات ممارسة الرياضة، والملوثات البيئية أو الميكروبيوم.

وقال الباحث شوجي أوغينو من كلية الطب بجامعة هارفارد: "ربما يكون السبب هو أحد جوانب الحياة الحديثة الغنية".

وأضاف أوغينو: "يتزامن تزايد تشخيص حالات مبكرة مع ارتفاع الثروة بعد الحرب العالمية الثانية". "في الأربعينيات من القرن العشرين، كان عدد محدود فقط يتمتعون بأسلوب حياة ثري، يملكون سيارة ويأكلون بقدر ما يريدون. وفي وقت لاحق، أصبح بإمكان المزيد والمزيد من الناس الوصول إلى نمط الحياة هذا