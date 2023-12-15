أسرع طريقة لعمل الكرواسون الهش زي المخابز.. 7 خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكراوسون من أفضل المخبوزات التي يحب الجميع تناولها، سواء صغار أو كبار، فرائحته الشهية وطعمه اللذيذ، تجعل معظم ربات البيوت، يرغبن في صنعه بالمنزل، بدلا من شرائه من الخارج.

ونستعرض أسهل طريقة لصنع الكرواسون في المنزل، بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبخطوات سريعة، على خطى الشيف زينب مصطفى، التي تقدم وصفات منزلية مناسبة لميزانية ربات البيوت في برنامجها «بالصحة والراحة» على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل الكرواسون الهش في المنزل

يمكن صنع الكرواسون في المنزل دونت الحاجة لشرائه من المخبز، ويكون مناسب لكي يأخذه الأولاد معهم إلى المدرسة، أو خلال ذهاب العائلة إلى نزهة، بالإضافة إلى أنه يمكن تناوله مع كوب من اللبن أو القهوة في الصباح، كوجبة فطور مغذة، ولمعرفة طريقة عمله، نبدأ بالمكونات:

مقادير عمل الكواوسون الهش:

4 أكواب دقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشو:

- نوتيلا، ويمكن استخدام أي نوع من الشوكولاتة، بشرط أن تكون قابلة للدهن.

مربى.

جبنة فيتا لدهان الوجه.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة زيت الطريقة.

طريقة عمل الكرواسون الهش بالخطوات

1- احضري وعاء عميق وضعي الماء الدافي والسكر والخميرة والملح، وامزجيها جميعا لمدة 5 دقائق.

2- ضيفي الزيت مع الخميرة والدقيق، واعجني حتى تصير العجينة طرية وناعمة ولا تلتصق باليد.

3- اتركي العجينة لتخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة.

4- قسمي العجينة نصفين وافردي كل جزء لدائرة كبيرة.

5- ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة على الطرف الكبير من المثلث، ثم ابدئي بلف الكرواسون حتى الطرف الرفيع.

6- احرصي على وضع الكرواسون في صينية مدهونة زيت، أو ورق خبز، قبل أن يغطى ويترك ليخمر نصف ساعة.

7- ادخلي الكرواسون الفرن على درجة حرارة 180 درجة، لمدة 15-20 دقيقة، وبعد أن ينضج غطيه قليلا حتى يسهل تناوله دون أن يكون ساخنا.