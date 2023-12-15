قائمة أصغر 5 مليونيرات في العالم.. ثروة إحداهن تقترب من المليار دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيدات استطعن أن يبرهن للعالم من خلال نجاحهن في عالم المال والأعمال أو الفن، إذ تمكن في سن صغيرة من أن يحصدن لقب أصغر الأعضاء سنا في قائمة فوربس لعام 2023، لأغنى النساء العصاميات في أمريكا، من سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات والفنانات، اللاتي تمكن من أن تصل حساباتهم البنكية إلى الملايين قبل أن يصلن إلى سن الأربعين.

أغنى النساء العصاميات لعام 2023

1- كايلي جينر:

تبلغ كايلي جينر، 25 عامًا، وتعتبر أصغر شخص في قائمة فوربس للعام السادس على التوالي، بالإضافة إلى أنها حصدت المركز الأول كرائدة أعمال مستحضرات التجميل، وهي نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تمكنت من احتلال المرتبة 38 هذا العام بقيمة تقدر بـ680 مليون دولار.

2- تايلور سويفت:

تبلغ مغنية البوب العالمية تايلور سويفت 33 عاما، وتقدر ثروتها بـ740 مليون دولار، وخلال الفترة الأخيرة ارتفع صافي ثروتها بمقدار 170 مليون دولار، بعد إصدار ألبومها الجديد Midnights خلال شهر أكتوبر لعام 2022.

3- لوسي جو:

تبلغ «لوسي» من العمر 28 عاما، وتقدر ثروتها 360 مليون دولار، ويعتبر الجزء الأكبر من أملاكها 6% من إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي Scale AI، التي تقدر فوربس قيمتها بأقل بمقدار الثلث عما كانت عليه قبل سنة.

4- ويتني وولف هيرد:

تبلغ «ويتني» 33 عاماً، وهي مالكة أحد تطبقات المواعدة الشهيرة، وتبلغ قيمة ثروتها 510 ملايين دولار صافي، وعلى الرغم من خسارة تطبيقها ما يقرب من 230 مليون دولار أخرى في العام الماضي، إلا أنها ما تزال تحتفظ بمكانتها في قائمة أغنى النساء في أمريكا.

5- المغنية العالمية ريهانا:

تبلغ النجمة «ريهانا» من العمر 35 عامًا، ولديه ثروة وصلت إلى 1.4 مليار دولار، من خلال أعمالها المختلفة في مجالي الغناء ومستحضرات التجميل.