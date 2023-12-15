أنواع غير متوقعة من الفاكهة تناولها في الصباح تحميك من أمراض خطيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - هناك الكثير من الفواكه الغنية بالفيتامينات والفوائد الصحية، ولكن هناك عدد من الفاكهة تناولها في الصباح على الريق يجعلها أكثر فائدة لصحة الإنسان، وفقا لما جاء بموقع "تايمز اوف انديا".

البابايا: تساعد البابايا على إنقاص الوزن الواضح منخفض السعرات الحرارية وغنية بالألياف. كما أنها تحتوي على الإنزيمات التي تساعد على المعلومات.

البطيخ: يعتبر مهندس فاكهة مرطبة للغاية يحتوي على 92% من الماء. كما أنه مصدر جيد للليكوبين، وهو مضاد للأكسدة القلب والجلد.

الأناناس: الأناناس غني بفيتامين C والمنغنيز، وهما العنصران الغذائيان المهمان. كما يساعد على تقوية العظام والعشرات.

التفاح: مجموعة كبيرة بالألياف والبكتين، وهما عنصران يساعدان على تناول الطعام. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة المخ