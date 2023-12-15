لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أنواع من الأطعمة والمشروبات يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد تُزيد بعض الأطعمة والمشروبات من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل أو تجعل الأعراض أكثر سوءًا، على سبيل المثال، الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، فإن اتباع الخيارات الغذائية الصحيحة لا يساعد فقط في تقليل الأعراض، بل يقلل أيضًا من خطر حدوث مضاعفات، ويساعد على تعزيز صحتك العامة، وتحسين نوعية حياتك.

هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، لكن هشاشة العظام (OA) هي الأكثر شيوعًا. وتشمل الأنواع الأخرى التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، والتهاب المفاصل الصدفي (PsA)، والنقرس، جميعها تنطوي على درجة معينة من الالتهاب.

نستعرض في التقرير التالي بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، وفقاً لموقع health line الطبي.

1. السكريات المضافة

يمكن للجميع الاستفادة من الحد من تناول السكر، وخاصة إذا كانوا يعانون من التهاب المفاصل. توجد السكريات المضافة في الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك صلصة الشواء وصلصات السلطة والكاتشب.

2. اللحوم المصنعة والحمراء

قد يكون لدى الأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم المصنعة والحمراء مستويات أعلى من الإنترلوكين 6 (IL-6)، والبروتين التفاعلي C (CRP)، والهموسيستين، هذه من علامات الالتهاب.

كما وجدت دراسة أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، في 2018 ونشرت في معهد الصحة الامريكية، أن اللحوم الحمراء تؤدي عادةً إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وخلصت مراجعة الدراسة التي أجريت عام 2019، إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية التي تستبعد اللحوم الحمراء قد تحسن من أعراض التهاب المفاصل.

3. الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

الجلوتين هو مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والجاودار والحبوب الأخرى. وقد ربطته بعض الأبحاث بزيادة الالتهاب وتشير إلى أن الابتعاد عن الجلوتين قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية لديهم أيضًا خطر أعلى للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

4. الأطعمة عالية المعالجة

تميل العناصر فائقة المعالجة - مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة - إلى أن تكون غنية بالحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز وغيرها من المكونات التي يحتمل أن تسبب الالتهابات، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

والأطعمة عالية المعالجة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال المساهمة في الالتهاب والسمنة، وهو أيضًا أحد عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

6. بعض الزيوت النباتية

قد تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من دهون أوميجا 6 ومنخفضة في دهون أوميجا 3 إلى تفاقم أعراض آلام الركبة، وهو أمر شائع مع التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

هذه الدهون ضرورية للصحة، ولكن عدم توازنها قد يزيد من خطر الالتهاب.

أوميجا 3 موجود في الأسماك الزيتية، والبذور الزيتية، والخضروات الخضراء، في حين أن أوميجا 6 موجود في السمن النباتي، وزيوت الطبخ مثل الذرة.

ضمان التوازن بين هذه الأنواع من الزيوت قد يحسن أعراض التهاب المفاصل.

7. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح

التقليل من الملح مفيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، الجمبري والبيتزا وبعض أنواع الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى، وذلك لأن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الالتهابي لدى الأشخاص.

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