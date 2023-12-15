معلومات صادمة عن «كابتن إيلا».. مسلمة تتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحاديث كاذبة ووقائع مختلقة، وكلمات تستفز مشاعر العرب وأهل فلسطين باللغة العربية الواضحة والصريحة، هكذا تخرج نائب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المعروفة باسم «الكابتن إيلا»، رائد في الجيش الإسرائيلي، بين كل ساعة وأخرى تلعب على مشاعر الغرب، بترويج مقاطع فيديو كاذبة عن أسطورة الاحتلال الإسرائيلي.

منذ السابع من أكتوبر، وبدء جرائم الاحتلال على أهل غزة، ظهرت إيلا واوية، التي ربما تنافس الناطق بإسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفخاي آدرعي، لكن في نسخة نسائية، ودائمًا ما توجه حديثها لأمهات شهداء غزة، ليس بالترهيب، لكن بتصنع «التودد» مثلما يفعل «أدرعي»، إذ تحاول مرارًا وتكرارًا أن تخرج يداها من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، وتلقي بالتُهم على أصحاب الأرض والفصائل الفلسطينية.

مقاطع استفزازية بأمثال شعبية وآيات قرآنية

عديد من مقاطع الفيديو التي تستفز مشاعر الفلسطنيون، تظهر خلالها كابتن إيلا، بالزي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أنها عربية إسرائيلية، من حساباتها على «يوتيوب» و«إنستجرام»، و«إكس»، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصورة «أيلا» نائب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، وتوجه لها الانتقادات الكاشفة لأكاذيبها.

على نهج أفيخاي أدراعي، سارت «إيلا»، إذ تخرج يوميا في مقاطع فيديو موجهة لأهل غزة بوجه عام، والنساء الفلسطنيات بشكل خاص، تختلق الوقائع وتقلب الآية، وتحرف الحقائق التي يراها العالم، زاعمة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يد له في الحرائم المرتكبة على القطاع، وفي مقدمتها قتل الأطفال، إلا أن التعليقات لم ترحمها، واصفين إياها بـ«المُضللة».

ولم تكتف المتحدثة بإسم الاحتلال الإسرائيلي، عن توجيه أكاذيبها باللغة العربية السليمة، بل تُقرر دس الأمثال الشعبية الشهيرة، والاستناد على آيات قرآنية، لمخاطبة الفلسطينيين في غزة واستقطاب نساء القطاع، إلا أنها تفشل على الفور، مثلما يفشل «أدرعي»، ليتحول محتواها لـ«محتوى هزلي» بفضل تعليقات الشعوب العربية.

معلومات عن كابتن إيلا

نرصد معلومات عن رائد جيش الاحتلال النسائي، ونائبة أدرعي، وفقًا لحساباتها الرسمية.

تُدعى كابتن إيلا واوية.

رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولدت يوم 16 أكتوبر 1989 في مدينة قلنسوة لعائلة مسلمة.

تعرف نفسها خلال فيديو نشره أفيخاي أدرعي في وقت سابق بأنها «مواطنة إسرائيلية عربية مسلمة».

حاصلة على درجة البكالوريوس في الاتصال من الكلية الأكاديمية نتانيا، ودرجة الماجستير في التسويق الحكومي والسياسي من IDC Herzliya.

تطوعت في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة عام في مستشفى مئير في كفار سابا في عام 2011.

تطوعت للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، كأول جندي من منطقة «المثلث».

في 2021 أصبحت كابتن إيلا أول امرأة عربية يتم ترقيتها الى رتبة رائد.

تشغل منصب نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي في وحدة المتحدث الرسمي.