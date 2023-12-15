طريقة عمل كيكة الحلة الهشة بـ3 بيضات.. خطوات بسيطة والطعم حكاية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الحلة، حلوى تقليدية شهيرة في بعض الثقافات العربية والشرق الأوسط، عبارة عن كعكة طبقات مشبعة بالزيت أو الزبدة والسكر والبهارات مثل القرفة والهيل والزعفران، ويُضاف إلى العجينة عديد من الطبقات، وتُخبز بطريقة تجعلها تظهر على شكل حلقات أو طبقات واضحة عندما تُقطع.

طريقة عمل كيكة الحلة

يمكن أن تتنوع مكونات كيكة الحلة وطرق تحضيرها من ثقافة لأخرى، لكنها عادة ما تكون حلوى لذيذة ومميزة في مظهرها وطعمها، وفقا لقناة «سي بي سي سفرة».

مكونات كيكة الحلة:

3 أكواب دقيق.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب.

1/2 كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة.

3 بيضات.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة زعفران (اختياري).

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة الحلة بالخطوات

سخّني الفرن على 180 درجة مئوية، وجهزي حلة خبز دائرية، وادهنيها بالزيت أو بالزبدة ورشها بالدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والتوابل (الهيل، القرفة، والزعفران إن استخدمت).

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر، حتى تحصل على خليط كريمي.

ضفيفي الحليب والزيت أو الزبدة والفانيليا واخلط جيداً.

ضيفي خليط البيض والحليب إلى خليط الطحين، واخلطي جيداً حتى يتجانس الكل وتتكون عجينة سميكة.

اسكبي جزءًا من العجينة في الحلة المحضرة وامتدّها بشكل متساوٍ.

يمكنك استخدام ملعقة للمساعدة في توزيع العجينة.

ضعي الحلة في الفرن المُسخن مسبقًا، واتركيها لتخبز لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، ويمكن إدخال عودا خشبيا في وسط الكيكة وخروجه نظيفًا.

بمجرد أن تنضج الكيكة، خذها من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل تقطيعها وتقديمها.

هذه إحدى الطرق البسيطة لتحضير كيكة الحلة، يمكنك تعديل التوابل والكميات حسب الذوق الشخصي، استمتعي بتحضيرها وتذوقها مع العائلة والأصدقاء.