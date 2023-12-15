فوائد صحية مذهلة.. إليك ما يحدث في الجسم عند تناول البطاطا بقشرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول البطاطا الحلوة، لمذاقها اللذيذ، وقيمتها الغذائية العالية، ولكن هناك البعض يتناولها بالقشر الخارجي دون معرفة هل لذلك تأثير على صحة الجسم؟

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على ما يحدث لصحة الجسم عند تناول البطاطا بالقشر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

العناصر الغذائية للبطاطا

توفر حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم (146 جرامًا) :

1- السعرات الحرارية 130

2- الكربوهيدرات 30 جراماً

3- البروتين 3 جرامات

4- الألياف 5 جرامات

5- بروفيتامين أ 154% من الاحتياج اليومي.

6- فيتامين ج 31% من الاحتياج اليومي.

7- البوتاسيوم 15% من الاحتياج اليومي.

هل قشر البطاطا مفيد؟

غنية بالألياف

يحتوي قشر البطاطا على نسبة وفيرة من الألياف، التي تساعد على زيادة الشعور بالامتلاء، ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي "الميكروبات الصحية التي تعيش في الأمعاء"، وإدارة مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

كما أظهرت الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار والفواكه بصورة عامة تتركز في الطبقة الخارجية، وإزالة القشرة يمكن أن تقلل من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تصل إلى الجسم.

مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي القشر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة بيتا كاروتين، وحمض الكلوروجينيك، والفيتامينات سي، وهـ، حيث تساهم في منع تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان.

هل هناك مخاطر ناتجة عن تناول قشر البطاطا؟

لا تهدد قشور البطاطا صحة الجسم نهائيًا، سواء النيئة أو المطبوخة، ومع ذلك، نظرًا لأن البطاطا الحلوة عبارة عن درنات وتنمو في الأرض، فمن المهم غسل القشرة الخارجية بشكل صحيح لإزالة أي أوساخ زائدة أو مبيدات حشرية.

طريقة غسل البطاطا

1- فتح الماء عليها.

2- ثم تفرك باليدين جيدًا.

3- ثم يتم استخدام فرشاة الخضار لتنظيفها أكثر.

4- وتنقع في الماء لفترة بسيطة يمكن أن تصل إلى 5 دقائق.

5- تترك حتى تجف.

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