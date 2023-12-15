تحجر البطن ... علامة على الإصابة بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تحجر البطن من العلامات الصحية التي يجب عدم التهاون معها، لأنها تكشف عن الإصابة بأمراض صحية تهددك.

لذا في هذا الصدد، إليك الأمراض التي يكشفها تحجر البطن، والأعراض المصاحبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أسباب تحجر البطن

غالبًا ما يعاني البعض من تحجر البطن ويصاحبه ألم في مناطق متفرقة بالجسم، ومنها :

1- قرحة المعدة، غالبًا ما يصاحبه ألمًا في الجزء العلوي الأيسر من البطن.

2- حصوات المرارة عند الشعور بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

3- التهاب الزائدة الدودية عن الشعور بألم في الجزء السفلي الأيمن ويمكن أن يصل إلى السرة في البطن.

وأمراض خطيرة تشمل ما يلي:

- خراج داخل البطن.

- الإصابة بالسرطان.

- انسداد الأمعاء.

- ظهور ثقب في الأمعاء أو المعدة أو المرارة.

هناك أعراض مصاحبة لتحجر البطن تستدعي الذهاب إلى الطبيب، وتتمثل فيما يلي :

1- قيء الدم.

2-نزيف المستقيم.

3- ظهور البراز باللون الأسود.

4- الإغماء.

5- عدم القدرة على تناول أو شرب أي شيء.

6- القيء الشديد.

7- زيادة محيط البطن، أو انتفاخ البطن.

8- الصدمة، والتي تنتج عن انخفاض شديد في ضغط الدم

9- اصفرار الجلد.

10- فقدان الشهية.

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