كسر الأطباق قبل الزفاف.. تقليد غريب يجلب الحظ للعروسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تختلف طقوس حفلات الزفاف من دولة لأخرى، وقد تختلف من قرية ومنطقة لأخرى في نفس البلد، وتعكس طقوس حفلات الزفاف عادات وتقاليد البلاد، ومن بين العادات الغريبة "كسر الأطباق قبل الزفاف".

قبل إحياء حفل زفاف في ألمانيا ببضعة أسابيع، يُتبع تقليد يعرف باسم polterabend، حيث يُحضر ضيوف العروسين أطباقاً من الفخار لكسرها في منزل العروسين، ويُعد هذا التقليد القديم بمثابة جلب حظ سعيد للعروسين، وذلك بحسب bright side.

يعود تاريخ هذا التقليد إلى العصور الوسطى، عندما كان يعتقد أن أصوات كسر الأطباق تطرد الأرواح الشريرة التي قد تحاول إفساد حفل الزفاف. كما كان يعتقد أن كسر الأطباق يرمز إلى بداية حياة جديدة للعروسين.

في الوقت الحاضر، لا يزال هذا التقليد شائعًا في بعض المناطق من ألمانيا. وعادة ما يتم كسر الأطباق في منزل العروس قبل حفل الزفاف. ويقوم أصدقاء وعائلة العروس بكسر الأطباق على الأرض، وغالباً ما يكون هذا احتفالًا صاخبًا وممتعًا.

يعكس تقليد كسر الأطباق قبل حفل الزفاف في ألمانيا أهمية الحظ في الثقافة الألمانية. فالناس في ألمانيا يؤمنون بقوة الحظ، ويعتقدون أن بعض الأشياء يمكن أن تجلب الحظ السعيد، مثل كسر الأطباق.

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