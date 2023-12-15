ارتفاع الكوليسترول.. 5 طرق يؤثر بها على الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع الكوليسترول هو حالة شائعة تؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم ويمكن أن يؤدي إلى تراكمه داخل الشرايين مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغي

يقول الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث،يمكن أن يؤثر ارتفاع الكوليسترول أيضًا على الدماغ ويمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول في الشرايين الدماغية.

تقليل تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية، وهي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.

زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو مرض التنكس العصبي الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة ومشاكل في التفكير والسلوك.

بعض الآثار المحددة التي يمكن أن يحدثها ارتفاع الكوليسترول على الدماغ:

اضطراب الذاكرة

صعوبة في التعلم

مشاكل في التفكير المنطقي

اضطرابات المزاج

الاكتئاب

نصائح يمكن أن تساعدك على خفض مستويات الكوليسترول

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

ممارسة الرياضة بانتظام

فقدان الوزن إذا كنت تعاني زيادة الوزن أو السمنة.

الإقلاع عن التدخين.

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