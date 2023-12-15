إمام عاشور يسيطر على أرض الملعب.. خبيرة أبراج تكشف حظوظ لاعبي الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، لمشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023 ، اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساءً.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم حظوظ اللاعبين من الفريقين في المباراة، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك عبير فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"

فريق الأهلي

محمد الشناوي من مواليد 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): القمر في وضع داعم يمنحه يقظة ذهنية وسرعة بديهة مما يساعده على التصرف سريعا أمام المفاجآت، كما أن "الشمس" والمريخ" في برجه يمنحانه نشاطًا وإرادة وعزيمة جبارة.

أما محمد عبد المنعم من مواليد 1 فبراير 1999 (برج الدلو): القمر في برجه يمنحه حضورا واضحا في المباراة. كما أن "الشمس" و"المريخ" يمنحانه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق، سيبدو مسيطرًا على أرض الملعب وقد يصيب أهدافاً، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

وإمام عاشور من مواليد 2/02/1998 (25 سنة) (برج الدلو): القمر في برجه يمنحه حضورا واضحا في المباراة، كما أن "الشمس" و"المريخ" يمنحانه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق، سيبدو مسيطرا على أرض الملعب وقد يصيب أهدافاً، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

محمود كهربا 13 أبريل 1994 من (برج الحمل): القمر يمنحه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق.

حسين الشحات مواليد 21 يونيو 1992 (برج الجوزاء): رغم إحساسه بالتشويش، لكن الحظ يحالفه.. وقت المباراة القمر بمنزل الحظ يمنحه فرصاً كبيرة لإحراز أهداف.

فريق الاتحاد السعودي

أما كريم بنزينة 19 ديسمبر 1987 (36 سنة): (برج القوس): القمر في وضع داعم يمنحه يقظة ذهنية وسرعة بديهة مما يساعده على التصرف سريعا أمام المفاجآت، كما أن "الشمس" و"المريخ" في برجه يمنحانه نشاطا وإرادة وعزيمة جبارة.

وكانتي من مواليد 29 مارس 1991 (برج الحمل): القمر يمنحه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق.

فابيو هنريكي تافاريز: مواليد 23 أكتوبر 1993 (برج العقرب): القمر قد يجعله مرتبكا ومتوترا وقت المباراة، وقد تخفت طاقته البدنية ولياقته البدنية.

روما نيرو: 12 ديسمبر 1990 (برج القوس): القمر في وضع داعم يمنحه يقظة ذهنية وسرعة بديهة، مما يساعده على التصرف سريعا أمام المفاجآت.

كما أن "الشمس" و"المريخ" في برجه يمنحانه نشاطا وإرادة وعزيمة جبارة.

حجازي: 25 يناير 1991 (برج الدلو): القمر في برجه يمنحه حضورًا واضحًا في المباراة، كما أن "الشمس" و"المريخ" يمنحانه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق، سيبدو مسيطرا على أرض الملعب وقد يصيب أهداف، ومع ذلك قد يكون عرضة للإصابة.

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