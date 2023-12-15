5 نصائح لاختيار فرشاة الشعر المناسبة.. حافظي على نعومته وودعي التساقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العناية بالشعر من أهم الأولويات بالنسبة للسيدات والفتيات، إذ يحرصن دائما على شراء المنتجات المناسبة له، من المرطبات والشامبوهات المختلفة، وغالبا ما تكون غالية الثمن، حتى يحصلن على خصل ناعمة وطويلة، في حين أن هناك عنصرا مهما تنساه معظمهن، ألا وهو الفرشاة.

طريقة تمشيط الشعر من الأمور المهمة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، لذا يجب الاهتمام باستخدام فرشاة شعر مناسبة للحفاظ على نعومة الشعر وجودته، لذا نقدم أبرز النصائح عند اختيار فرشاة الشعر، بحسب ما ذكره موقع «BoldSky».

نصائح اختيار فرشاة الشعر المناسبة

1- تحديد نوع الشعر:

قبل البدء في شراء فرشاة للشعر، يجب معرفة نوع الشعر الخاص بك، ففي حالة كان شعرك ناعمًا ومتينًا، فيفضل اختيار فرشاة ذات شعيرات ناعمة، وإذا كان الشعر مجعد أو خشن، فينصح باختيار واحدة قوية.

2- العناية بصحة فروة الرأس:

يفضل اختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طبيعية، في حالة كانت فروة الرأس تعاني من مشكلات جلدية، كونها تقلل من فرص التهيج، عندما تكون الفروة ملتهبة.

3- طول شعرك:

يتوقف اختيار الفرشاة على طول الشعر أو قصره، فإذا كان شعرك طويلًا، يمكن اختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طويلة، لمنع تكسر الخصلات أثناء التمشيط، وإذا كان الشعرة قصيرة، فيفضل استخدام فرشاة صغيرة الحجم.

4- تجنب عادات تصفيف الشعر الخاطئة:

عديد من السيدات تستخدم مصفف الشعر بطريقة خاطئة، مثل فرد الخصلات على درجة حرارة عالية، وباستخدام الفرشاة غير الصحيحة، فإن ذلك يساعد على زيادة فرص تساقط العشر.

5- اختيار الفرشاة لتسريحات معينة:

ترغب بعض السيدات في تغيير شكل شعرها من فترة لآخرى، بالتالي يجب أن تختار شراء أكثر من فرشاة تناسب كل تسريحة، فإذا كانت تريد أن يظهر بشكل أكثر كثافة، فعليها استخدام فرشاة دائرية بشعيرات طبيعية.