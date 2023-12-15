لا تتجاهلها.. 4 علامات صامتة لسرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكبد هو عضو ضروري في الجسم إذ يساعد على إزالة السموم من الدم وإنتاج الصفراء وتنظيم مستوى السكر داخل الدم.

محمد المنيسي يقول عادة ما تكون أعراض سرطان الكبد غامضة في البداية وقد لا تظهر حتى يصبح المرض في مرحلة متقدمة.

وأضاف استشاري الباطنة والكبد خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"،يجب أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض المحتملة، حتى تتمكن من الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن.

4 علامات صامتة لسرطان الكبد:

التعب

يعد التعب أحد أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان الكبد. قد يكون التعب ناتجًا عن عدة عوامل، بما في ذلك نقص التغذية وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم وزيادة نشاط الجهاز المناعي.

فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي سرطان الكبد إلى فقدان الوزن غير المبرر. قد يكون هذا بسبب انخفاض الشهية أو صعوبة هضم الطعام أو فقدان البروتين.

ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن

قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وهو موقع الكبد. قد يكون الألم خفيفًا أو حادًا، وقد يتفاقم عند الانحناء أو السعال.

الحكة

يمكن أن تسبب بعض أنواع سرطان الكبد حكة في الجلد وقد يكون هذا بسبب تراكم السموم في الدم أو انخفاض مستويات الصفراء في الجسم.

بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد:

مرض الكبد المزمن، مثل التهاب الكبد B أو C

التليف الكبدي

سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الدم

أمراض القلب

السمنة

مرض السكري

التعرض للمواد الكيميائية السامة، مثل البنزين والزرنيخ

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