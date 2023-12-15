لهذه الأسباب.. احذر نقص هذا الفيتامين من جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، أو من خلال تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين د، أو من خلال تناول المكملات الغذائية.

وأضاف استشاري الباطنة في تصريح لـ"الخليج 365": "الشعور بالهمدان ووجع الجسم أحد الأعراض الأولية التي تنبهنا لعمل الفحوصات اللازمة".

وأشار إلى أن، العوامل النفسية سبب رئيسي في الدخول إلى نوبة من الاكتئاب، نتيجة نقص فيتامين د، كما أنه يصيب البالغين أكثر من الأطفال بنسبة كبيرة جداً، وأيضا يؤدي إلى تساقط الشعر ومشاكل بالبشرة، وسرعة الحرق في الجسم".

ضروري عمل التحاليل، لقياس النسبة فإذا كانت أقل من 20% فيجب أخذ فيتامين د إما أقراص أو حقن حسب الطبيب المختص، كما نصح للتعرض للشمس بشكل يومي واتباع نظام غذائي صحي مليء بالألياف والخضروات".

فيتامين د هو فيتامين أساسي لصحة الجسم، له العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك:

الحفاظ على صحة العظام والأسنان

تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم

دعم جهاز المناعة

حماية الخلايا من التلف

نقص فيتامين د هو حالة شائعة، تصيب ما يقرب من نصف سكان العالم ويمكن أن يحدث نقص فيتامين د لأسباب عديدة، منها:

عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس

البشرة الداكنة

العمر المتقدم

بعض الحالات الطبية، مثل السمنة وأمراض الكلى

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

هشاشة العظام

الكسور

ضعف العضلات

التعب

الاكتئاب

الالتهابات

لذا، من المهم الحرص على الحصول على كمية كافية من فيتامين د ويمكن أن يساعدك الطبيب على تحديد ما إذا كنت تعاني نقص فيتامين د، وما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملات غذائية.

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