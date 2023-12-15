بعد ارتدائه في افتتاح مهرجان الجونة.. إليك دلالة اللون الأسود والأبيض في الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اعتمد العديد من نجمات خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، على ارتداء اللون الأسود والأبيض، أو مزجهم معًا.

ويتساءل العديد دلالة هذه الألوان في عالم الموضة، وذلك ما كشفه خبير الموضة الدكتور خالد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

اللون الأسود

يعد اللون الأسود من الاختيارات الكلاسيكية والأنيقة، ويحمي من يرتديه من أي انتقادات لأنه قادر على إخفاء العيوب، إذا كانت تتعلق بقصة الفستان أو بالقوام، كما أنه من الاختيارات السليمة وتنسيقها مع الإكسسوارات بشكل جيد يبرز من جماله أكثر.

وفيما يتعلق بحرص عدد كبيرة من النجمات على ارتدائه، كشف عبد العزيز، أن من الألوان التي يتم ارتداؤها في الحداد، لذا يمكن اختياره كنوع من الدعم للقضية الفلسطينية.

اللون الأبيض

أوضح خبير الموضة، أن من الألوان الهادئة والمريحة للعين، كما أنها علامة على السلام، والأمان، كما أن اختياره من قبل بعض النجمات أيضًا رسالة للنقاء ودعم للقضية الفلسطينية.

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