توقعات الأبراج لمباراة الاتحاد السعودي والأهلي المصري.. حظوظ متكافئة وتوقعات مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين صيف الله

ينتظر عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، مبارة قوية مساء اليوم الجمعة، حيث تتجه أنظار العالم العربي اليوم حول المبارة بين الأهلي والأتحاد السعودي، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، لمشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساءً.

وفي التقرير التالي نكشف ما تقوله لنا الأبراج بشأن حظوظ مدرب الأهلي مارسيل كولر، ومدرب الاتحاد السعودي مارسيليو جايارودو، وفقًا لما ذكرته خبير الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، في تصريح لـ"الخليج 365".

مارسيل كولر: المدرب الفني للنادي الأهلي

11 نوفمبر 1960 - (برج العقرب)

القمر قد يجعله مرتبكًا ومتوترًا وقت المباراة، ومن المهم أن يرتب أفكاره.

مارسيلو جاياردو: المدرب الفني لنادي الاتحاد السعودي

18 يناير 1967 (برج الجدي)

يتمتع بالشخصية القوية الحظ حليفه اليوم ويحقق نجاح في عمله نتيجة ذكاء حاد في التنظيم.

ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبيراً مع نادي الاتحاد اليوم، وذلك بقيادة الفريق.

من الفائز؟

تعتبر الحظوظ متكافئة لكلا الفريقين وسيكون الفوز من نصيب الأكثر اجتهادا على أرض الملعب.