نصائح هاني الناظر للتخلص من جفاف البشرة والقشرة.. «لو بتعاني منها في الشتا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

رغم معاناته من المرض، عاد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقا، للحديث مع المتابعين من خلال التعليقات على منشوراته، يقدم لهم النصائح الطبية ويطمئنهم على حالته الصحية، ومن خلال منشور له منذ قليل عبر صفحته الرسمية علقت إحدى المتابعات تسأله عن مشكلة شائعة تتعرض لها النساء في الشتاء، إذ تشكو مثلها من أعراض الجفاف والتقشير، ليجيبها «الناظر» بعلاج لهذه الحالة.

ما علاج جفاف البشرة والتقشير؟

سألت إحدى المتابعات الدكتور هاني الناظر عن جفاف الوجه والتقشير قائلة: «دكتور لو سمحت وشي ببقشر جامد اوي وناشف كده مش ناعم أستخدم أيه وألف سلامه يادكتور»، ليجيبها «الناظر» بتقديم علاج فوري لهذه ناصحًا إياها باستخدام كريم «epiderm»، وهو عبارة عن سائل يعمل على ترطيب البشرة ويستخدم أيضا كمادة حافظة.

وكان من بين التعليقات التي تريد من «الناظر» تقديم النصائح الطبية اسئلة عن علاج القشرة وتساقط الشعر، وهي ايضًا من المشاكل الشائعة التي تواجه مئات الناس في الشتاء، ليقدم الدكتور نصيحته بإتباع هذا العلاج المكون من شامبو نيزابكس للقشرة، وللتساقط كبسولات بانتوجار.

نصائح للعناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء

وبحسب موقع «medicalnewstoday»، توجد بعض النصائح للسيدات اللواتي يعانين من جفاف البشرة في الشتاء، خاصًة صاحبات البشرة الجافة والحساسة بسبب انخفاض درجات الحرارة التي تجعل الجلد أكثر جفافا، ولعلاج هذه المشكلة استخدمي الحليب، فهو من المكونات الطبيعية التي تعالج جفاف البشرة؛ بفضل محتواه العالي من حمض اللاكتيك الذي يعمل على ترطيبها، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بتوزيعه بقطنة صغيره على البشرة قبل النوم أو في الصباح الباكر، مع تركه بعض الوقت ومن ثم غسله.

جل الصبار وزبدة الشيا

بالنسبة لجل الصبار أو «الألوفيرا» فهو من المكونات التي تساعد على ترطيب البشرة الجافة، لخصائصه المضادة للالتهابات، أيضا يمنح البشرة النضارة والترطيب المطلوبة، أما بالنسبة لزبدة الشيا فهي المكون الأساسي للكثير من مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بالترطيب؛ إذ أنها تساعد على حبس الرطوبة وتمنع من الحكة وظهور حب الشباب.