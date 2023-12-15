مشروب يعرضك لمضاعفات مرض خطير.. أصيب به المخرج احمد البدري

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بوفاة المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا في الساعات الماضية، بعد رحلة من الأعمال الفنية الهامة ومعاناة طويلة مع مرض السكري، الذي أدى في النهاية لبتر قدمه اليسرى بعد سوء حالته الصحية ومعاناته من الغرغرينا، ولتجنب مضاعافات السكري الذي أدى إلى وفاة «البدري»، يحذر الأطباء من مشروب شهير يسبب الإصابة بالسكري.

احذر تناول هذا المشروب

بحسب موقع «Eat This» ينصح بعدم تناول المشروبات الغازية والابتعاد عنها لأنها تحتوي على 9 ملاعق صغيرة من السكر، وهي أكثر المشروبات التي تشكل خطورة على الأصحاء ومرض السكري، لأنها تفتقر إلى الألياف أو البروتين لإبطاء امتصاص تلك السكريات المضافة، ويمكن استبدال المشروبات الغازية بمشروبات أخرى مثل الماء الفوار أو العصائر الطازجة قليلة السعرات الحرارية.

وفي تصريحات خاصة لـ«هُن»، حذرت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية العلاجية، من تناول المشروبات الغازية قائلة: «لا ننصح بتناول المشروبات الغازية في أي وقت، لأنها تعد سعرات حرارية معدومة القيمة الغذائية، وضارة على صحة الإنسان لأنها تسبب مشاكل كتير منها تقليل الكالسيوم ومشاكل المعدة وألم الأسنان والكلى والعظام، بالإضافة إلى أنها ترفع مستوى سكر الدم، وتؤدي إلى خطورة مضاعفة منها إرتفاع سكر الدم وغيبوبة سكري»، لذا يجب الحذر عند تناول المشروبات الغازية أو الإبتعاد عنها تمامًا حتى لا يتعرض الناس لمضاعفات خطيرة تؤدي في النهاية للوفاة.

علاقة السكري ببتر القدم

وبسبب الإصابة بمرض السكري، تعرض المخرج الراحل أحمد البدري، لتبر قدمه اليسرى، لذلك أوضح الدكتور تامر سليم، دكتور السكر والغدد الصماء، في تصريح لـ«الوطن» سبب بتر القدم لمرضى السكري، قائلًا إن السكري قد يؤدي لبتر القدم حال ارتفاع نسبته بشكل كبير: «لو السكر مش مظبوط وعالي بيحصل التهاب في الأعصاب الطرفية، وعدم الإحساس، وقتها لو حصل جرح، الجرح بيزيد ومش بيلتئم وبيعمل غرغرينا بتنتهي بالبتر».