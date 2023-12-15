تميمة حظ علي معلول.. كيف أصبحت زوجة ظهير الأهلي «وش السعد» عليه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيدة جميلة دائمًا ما تصاحبه، يلقبها الجمهور عبر التعليقات بـ«وش السعد» على اللاعب التونسي الذي يحبه جمهور الأهلي، هي مريم زيان زوجة اللاعب التونسي علي معلول ونجم خط الدفاع الذي سجل الهدف الأول للنادي الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، وفي السطور التالية نقدم معلومات عنها.

من هي تميمة حظ علي معلول ؟

بدأت المباراة منذ قليل وجمهور الأهلي يضع يده على قلبه، ينتظرون فوز الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالفوز على اتحاد جدة في البطولة التي تقام في السعودية، ومنذ دقائق سجل مدافع الأهلي التونسي علي معلول الهدف الأول.

ومن خلال الصفحة الرسمية للاعب علي معلول على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة«إنستجرام»، نقدم معلومات عن زوجة علي معلول:

-اسمها مريم زيان.

-يتابعها أكثر من 200 ألف متابع عبر« الإنستجرام».

- لديها من علي معلول طفلين.

- يحرص علي معلول على مشاركتها الفوز والبطولات المهمة، ويحدثها فيديو كول للتواجد معه في هذه اللحظات في حال عدم وجودها في الملعب.

- تحرص على مشاركة متابعيها لحظاتها العائلية بصحبة اطفالها وزوجها.

- تفتخر بتشجيع النادي الأهلي وترتدي قميصه دائمًا.

- يتحدث عنها علي معلول في لقائته النادرة، ففي لقاء سابق، يعود لـ2019، على «قناة مصر الأولى»، وصفها بأول بنت عرفها، وأول قصة حُب، والتي كللت في النهاية بالزواج.

الدعم والتشجيع المستمر

لم ينس علي معلول دورأسرته المتمثلة في زوجته وأطفاله في حياته، ويتحدث دائمًا عنها بأنها أكثر من يشجعه، قائلًا إن مريم هي أول من يشجعه ويدعمه، قائلًا: «عارفة كل المواقف العصيبة اللي مريت بيها، وهي أكتر إنسان قريب مني، ودايمًا بتساندني وتشجعني، كُنا في أحد المولات، وولد صغير بدأ ينده عليا، والناس اتجمعت، وفجأة تاهت مني وفضلت أدور عليها».