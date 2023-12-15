"وجع خلف الرقبة".. علامات إذا ظهرت فجأة حول رقبتك احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ألم الرقبة أمر شائع لدى العديد من الأشخاص، ويمكن أن يكون سببه عدًة عوامل مختلفة، مثل الإجهاد أو وضعية الجلوس السيئة أو الصدمة، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون وجع الرقبة علامة على حالة طبية أكثر خطورة.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة هناك علامات إذا ظهرت حول رقبتك فجأة تتطلب الانتباه.

الأعراض

1- وخز شديد في اليدين.

2- ألم حاد وشديد في الظهر.

3- وجع كبير في الذراعين.

4- وجود صعوبة في تحريك الرأس.

5- الشعور بصداع مصحوب بوجع في الأذن والعين.

6- احمرار شديد حول الرقبة.

إذا ظهرت تلك الأعراض يجب الذهاب للطبيب في الحال.

أسباب وجع الرقبة

ويمكن أن يكون ألم الرقبة مجموعة متنوعة من العوامل مثل ما يلي:

1- الجلوس لساعات طويلة بوضعية غير صحيحة.

2- التهاب المفاصل.

3- مشكلات الحبل الشوكي.

4- ورم في العمود الفقري.

5- الرضوح نتيجة الحوادث أو الوقوع.

6- التوتر العضلي العنقي.

7- التهاب السحايا.

العلاج

وضع كمادات على الألم.

الراحة لفترات طويلة، وعدم بذل مجهود كبير.

عدم الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب.

تناول الأدوية والمسكنات بعد استشارة الطبيب.

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات.

تناول الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور.

تناول الأسماك الدهنية لأنها تحتوي على إنزيمات محللة للبروتين.

تقليل الكربوهيدرات والدهون المشبعة.

ممارسة تمارين رياضية للرقبة للعلاج وتقوية العضلات.

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