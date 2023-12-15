5 فوائد صحية لتناول مشروب الشعير على الريق و 3 فئات ممنوعه عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشعير من المشروبات المفيدة للصحة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة ولكن هناك فئات ممنوعة من تناوله، منعًا لحدوث مشكلات على الصحة.

ويعتبر مشروب الشعير مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتشمل الفوائد الصحية لشرب ماء الشعير ما يلي وفقًا لما جاء في "ويب ميد" المعني بالصحة

تحسين صحة الكلى والكبد

العناصر الغذائية الموجودة في مشروب الشعير قد تساهم في صحة الكلى والكبد، وقد تمنع أيضًا حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، لأنها غنية بمضادات الالتهابات والفيتامينات الغذائية.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تناول عصير الشعير على الريق يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري لأنه غني بالألياف الغذائية التي تقلل من مستوى السكري بالدم.

الحماية من السرطان

عصير الشعير غني بحمض الفيروليك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي خلاياك من الأضرار المسببة للسرطان وتمنع نمو الورم.

حماية القلب

وأيضًا مشروب الشعير بشكل دوري وخصوصًا على الريق يحسن من صحة القلب، لأنه يحتوي على مزيج من الألياف الغذائية والتي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وعلاوة على ذلك، من الأفضل شرب هذا الماء دون تصفية، لأن إزالة الحبوب يمكن أن تقلل من محتواه من الألياف.

يقلل الكوليسترول

يحتوي ماء الشعير على توكولات، وهي مضادات الأكسدة التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتزيل انسداد الشرايين، ومحتوياته من الألياف القابلة للذوبان والنياسين تساهم في فوائد إدارة الكوليسترول الجيدة، ووظيفة الأوعية الدموية الصحية ويمكن أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فئات ممنوعة من تناول مشروب الشعير

1- الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، وعند تناوله على الريق يعزز صحة الهضم لأنه غني بالألياف، ما يسبب تقلصات في المعدة، والإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات.

2- من يعانون السمنة، فهو يساعد على زيادة الوزن غير المرغوب فيها، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لكل كوب، ويمكنك زيادة عدد السعرات الحرارية بشكل أكبر إذا أضفت عصائر الفاكهة أو المحليات مثل العسل إلى مزيج عصير الشعير.

3- رد فعل تحسسي، عصير الشعير يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين، لذا عليك تجنبه، إذا كنت تعاني عدم تحمل الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية.

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