ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تناول كوب من اللبن الرائب يوميًا لمدة شهر يمكن أن يحسن من صحة الجسم وله العديد من الفوائد.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تناول كوب اللبن الرائب يعزز صحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالبروبيوتيك، وهي بكتريا مفيدة وتساعد على صحة المعدة، وتقلل من أعراض عسر الهضم والإمساك.

وأضاف أن اللبن الرائب يساعد على تقليل الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية، مما يساعد على الشعور بالشبع، لفترات طويلة.

بالإضافة لبعض الفوائد الأخرى وتتمثل في ما يلي:

يحسن من صحة البشرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك الذي يزيل الخلايا الميتة ويحافظ على نضارة البشرة .

مفيد لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم كما أنه يساعد على الحفاظ على الوزن.

يقلل من ضغط الدم المرتفع.

مفيد جداً للقولون العصبي.

واختتم تأثير تناول اللبن الرايب يومياً لمدة شهر له بعض الآثار السلبية والإيجابية وتتمثل في ما يلي:

الآثار الإيجابية

على الوزن : قد يقل الوزن بشرط الالتزام بنظام غذائي صحي.

على المعدة : تخفيف الشعور بالحموضة وتتحسن عملية الهضم.

على القلب : يقل ضغط الدم لأنه يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

تتحسن صحة العظام والأسنان لأنه يحتوي على الكالسيوم.

الآثار السلبية

قد يسبب حب الشباب.

قد يسبب الانتفاخ عند الأشخاص الذين لا يتحملون سكر اللاكتوز.

قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند بعض الأشخاص.

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