لن تتوقع.. تناول هذا المشروب بشكل يومي يعزز جهاز المناعة ويقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكرز فاكهة لذيذة تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية على الجسم، وسواء كنت تحبها حلوة أو لاذعة، فإنها تحتوي على فوائد صحية مختلفة، منخفضة السعرات الحرارية، ومليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، والمواد الغذائية وغيرها من المكونات المفيدة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرزها وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

فوائد الكرز

يعزز المناعة

الكرز الطازج مليء بالمعادن والمواد المغذية، ومن أهمها فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، ويساعد فيتامين C جسمك على امتصاص الحديد وإنتاج الكولاجين والدفاع ضد تلف الخلايا.

ارتخاء الأعصاب وألم أقل بعد التدريبات

تناول الكرز الحامض يوميًا يمكن أن يساعد عضلاتك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين، وعصير الكرز الحامض يمكن يساعد أعصابك على الارتخاء بعد القيام بعمل شاق.

الوقاية من السرطان

تناول الكرز الحلو أو اللاذع قد يساعد على الوقاية من السرطان عن طريق تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية وتغذيتها، كما يحتوي الكرز أيضًا على مركبات نباتية قد تحارب الأورام السرطانية، تكون غنية بمضادات الأكسدة.

يحافظ على صحة القلب

الكرز مليء بمضادات الأكسدة البوليفينول، الموجودة في النباتات، وتحمي قلبك من تلف الخلايا، وتقلل من الالتهابات، والأشخاص الذين يضعون الكرز ضمن وجباتهم الغذائية كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويرجع ذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي تحتاجه لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

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